Как лучше лечить депрессию?

Ученые из Иллинойского университета в Чикаго (США) представили данные исследования, которые служат ответом на этот вопрос. Специалисты предложили использовать ЭЭГ в качестве ориентира при выборе наиболее эффективного лечения депрессии. Американские ученые пришли к выводу о том, что использование энцефалограммы для определения электрической активности мозга может помочь в терапии депрессии. Их работа показала, что пациентам с низкими показателями электрической активности лучше помогают антидепрессанты, а не психотерапия. По словам ученых, при депрессии происходит нарушение в функционировании системы вознаграждения головного мозга. По этой причине человек полностью теряет интерес к тому, что раньше его радовало и вдохновляло, начинает отказываться от общения с людьми и даже от пищи.«С помощью энцефалограммы можно измерить восприимчивость к получению вознаграждения. ЭЭГ может быть действенным методом как диагностики депрессии, так и оценки эффективности ее лечения», - заявили научные специалисты.Ими был проведен эксперимент с участием 63 человек с клинической депрессией. С помощью электроэнцефалограммы им измерили электрическую активность мозга, после чего назначили курс лечения: половине испытуемых прописали 12-недельный курс антидепрессантов, а другой половине - 12 сеансов психотерапии. Эти опыты продемонстрировали: низкие показатели электроактивности мозга, свидетельствующие о наличии депрессии, увеличивались прежде всего благодаря приему антидепрессантов.