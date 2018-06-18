Как лучше лечить депрессию?
«С помощью энцефалограммы можно измерить восприимчивость к получению вознаграждения. ЭЭГ может быть действенным методом как диагностики депрессии, так и оценки эффективности ее лечения», - заявили научные специалисты.
Ими был проведен эксперимент с участием 63 человек с клинической депрессией. С помощью электроэнцефалограммы им измерили электрическую активность мозга, после чего назначили курс лечения: половине испытуемых прописали 12-недельный курс антидепрессантов, а другой половине - 12 сеансов психотерапии. Эти опыты продемонстрировали: низкие показатели электроактивности мозга, свидетельствующие о наличии депрессии, увеличивались прежде всего благодаря приему антидепрессантов.
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