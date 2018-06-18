5 простых правил для достижения долголетия

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Наблюдения ученых за привычками долгожителей показали: многие из них курили и легко позволяли себе пропустить рюмочку-другую. Какие же секреты лежат в основе долголетия, если даже вредные привычки не мешают людям жить впечатляюще долго?В качестве ответа на этот вопрос исследователи составили список факторов, которые сами долгожители оценивают как способствующие «вечной» молодости.Чувствовать себя молодым. Имеющиеся данные свидетельствуют: люди, которые живут долго и выглядят моложе своих лет, в действительности ощущают себя отнюдь не на тот возраст, который указан в их паспорте. Также им свойственны привычки, типичные для более молодых поколений – они следят за модой, поддерживают общение с друзьями, охотно развлекаются и проводят время в компаниях, и т.д.Контролировать вес. Замечено давно: стройные люди в среднем возрасте и старше выглядят моложе полных сверстников. Целый ряд исследований, проведенных в последнее время, показал: при умеренном потреблении калорий и даже при некотором их дефиците в организме осуществляются физиологические процессы, сопряженные с омоложением.Больше двигаться. Посильная регулярная физическая активность – это идеальный способ поддерживать сердце в хорошей форме. Здоровое сердце обеспечивает активное кровообращение и снабжение кислородом тканей, благодаря чему улучшается состояние кожи, мозга.Развиваться. Любопытство к чему-то доселе неизвестному, стремление узнавать новую информацию, обучение разным навыкам, - это то, что не дает застаиваться мозгу, а, значит, не дает быстро стареть.Уметь «отключаться» и отдыхать. Постоянное напряжение и нагрузки изнашивают нервную систему, что ускоряет процессы когнитивного старения. Работать постоянно бессмысленно, так как работа все равно никогда не закончится, всегда будут возникать новые задачи и цели. Также что нужно уметь брать паузу и расслабляться.