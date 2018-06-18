10 правил здорового образа жизни

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Для любого человека быть здоровым – это главная цель жизни. На протяжении всей жизни необходимо следить за своим организмом и сохранять его здоровым. Именно здоровый человек может достичь успеха в разных сферах своей жизни. Как сохранить здоровье? Что необходимо для этого делать? Эксперты решили найти ответы на эти вопросы, которые помогут намного дольше оставаться здоровым и побороть самые серьезные проблемы, которые могут беспокоить человека.С целью сохранения и умножения работоспособности организма каждый человек должен вести здоровый образ жизни. Для того чтобы заботиться о себе, не нужны какие-либо сверхъестественные способности, необходимо соблюдать всего лишь несколько правил.1. Здоровое и грамотное питание.Это правило не означает, что нужно выкинуть из холодильника все продукты и срочно идти в магазин за новыми «здоровыми» продуктами или садиться и считать калории в каждом съеденном грамме.Старайтесь употреблять больше простой и здоровой пищи собственного приготовления, но исключите из рациона полуфабрикаты, снеки, консерванты, фаст-фуд. Уделяйте в своем рационе больше внимания овощам, фруктам, рыбе, нежирному мясу, старайтесь есть маленькими порциями не менее пяти раз в день. Переходить на правильное питание можно постепенно, отказываясь от некоторых вредных продуктов, ища замену им среди полезных продуктов, чтобы не сорваться в итоге, а привыкнуть есть более здоровую пищу.2. Употребление достаточного количества воды.Для того чтобы человеческий организм нормально осуществлял все свои процессы, необходимо употреблять от 1.5 до 2 литров воды в сутки, при этом приём жидкой пищи, чая или кофе, сладких напитков (которые лучше исключить) не учитывается, то есть указанное количество - это только чистая негазированная вода.При ежедневном употреблении необходимого количества воды организм выводит шлаки и токсины, которые при скоплении негативно влияют на его функции. В случае если организм не получает достаточно воды, то это приводит к быстрому старению человека, а также к возникновению и обострению болезней. Однако важно помнить, что точное количество необходимой воды будет отличаться от человека к человеку, у всех уровень потребности в воде будет разным, его нужно определять самостоятельно и пить через силу не стоит, это может быть даже вредно, поскольку избыток жидкости также опасен для здоровья, как и дефицит, поэтому важно знать свою норму и придерживаться ей, избегая крайностей.3. Разумные физические нагрузки.Многие люди путают два таких понятия, как «спорт» и «физкультура». Для ведения здорового образа жизни достаточно выполнять несложные физические упражнения или заниматься тем, что приносит удовольствие: кататься на велосипеде или роликах, плавать в бассейне, играть в теннис. Главное правило при занятии физкультурой – это систематичность, то есть упражняться каждый день или через день. Занятия могут быть умеренными, но регулярными.4. Соблюдение режима дня.Главным фактором, который позволяет человеку выглядеть молодым и красивым, является здоровый сон и правильное соблюдения режима дня с учётом личных биологических потребностей. Спите не меньше 8-9 часов сутки и соблюдайте распорядок дня – ложиться, просыпаться, принимать пищу в одно и то же время.5. Отказ от вредных привычек.Каждый человек в своей жизни сталкивался с проблемой вредных привычек, а это не только злоупотребление алкоголем, табакокурение или наркотики. К вредным привычкам также можно отнести переедание или заедание стресса, интернет-зависимость, кофеманию и другие действия человека, которые негативно влияют на здоровье.Активно бороться с данной проблемой необходимо сразу после её осознания, в случае если человек самостоятельно не может побороть какую-либо привычку, необходимо обратиться к специалисту и в этом нет ничего постыдного, ведь здоровье – это главное в жизни человека.6. Создание комфорта дома и на работе.То, в какой среде находится человек, напрямую зависит его настроение и самочувствие, поэтому для создания комфорта необходимо окружить себя любимыми и удобными вещами. Если речь идет о работе, то можно с дому принести любимые вещи, например, фотографию семьи, какую-либо статуэтку, которые будут напоминать о семье и доме.Также необходимо не забывать о чистоте и гигиене помещения, регулярно проводите влажную уборку и сквозное проветривание для того чтобы в комнате всегда был свежий воздух.7. Прогулки на свежем воздухе.Важным составляющим здорового образа жизни является свежий воздух, поэтому старайтесь как можно больше находиться на улице, а лучше всего осуществлять пешие прогулки в парках, и хотя бы раз в неделю выбираться за город на водоем или в лес.8. Соблюдение спокойствия.От состояния нервной системы человека напрямую зависит состояние его здоровья, поэтому старайтесь как можно меньше нервничать, не смотрите новости или кинофильмы, которые вызывают негативные эмоции, не вступайте в конфликты и споры.9. Регулярное посещение врача.С целью профилактики необходимо регулярно посещать врачей (стоматолога, гинеколога, окулиста и т.п.), так как сохранение здоровья зависит от вовремя проведенного осмотра специалиста. Насколько бы человек не знал свой организм, но специалист проведет осмотр всех важных органов на профессиональном уровне.10. Создание «позитивного образа».Внешность и поведение человека также играет огромную роль в формировании здорового образа жизни, если выглядеть и вести себя как здоровый, бодрый и красивый человек, то таким и станешь. Поэтому необходимо ежедневно следить за своим внешним видом и вести себя уверенно. Выполняя несколько правил каждый день, человек очень скоро заметит сильные изменения в себе:1. Держите правильную осанку (спину - прямо, подбородок – высоко).2. Улыбайтесь.3. Одевайтесь удобно и так, как нравится.4. Старайтесь общаться только с приятными людьми.5. Старайтесь не разговаривать о болезнях и негативных моментах жизни.Соблюдая всего 10 правил, можно с легкостью вести здоровый образ жизни, тем самым продлить жизнь себе и сохранить красоту.