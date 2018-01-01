ТОП-5 лекарственных трав, которые помогут снизить кровяное давление
Давление повышается, когда стенки артерий утолщаются или оказываются забиты. Это перегружает сердце, заставляя его прикладывать больше усилий для распространения крови по сосудам.
В результате сердце становится слабее, и функции таких органов, как почки, мозг и поджелудочная железа также нарушаются.
Это не только снижает качество жизни, но и увеличивает риск возникновения смертельных заболеваний.
К счастью, это состояние можно контролировать и преодолевать — особенно, при здоровом образе жизни.
Кроме того, свойства некоторых трав позволяют использовать их в качестве натуральных средств, чтобы стабилизировать кровяное давление.
Эксперты решили поделиться 5 домашними лекарствами, которые помогут преодолеть эту проблему.
1. Настойка сельдерея
Фитохимический состава сельдерея и содержащиеся в нём актиоксиданты делают его отличной альтернативой традиционным медикаментам для контроля кровяного давления.
Эти вещества помогают регулировать воспалительные процессы организма и предохраняют его от обезвоживания.
В свою очередь, содержащиеся в сельдерее витамины и минералы снижают уровень кортизола — гормона, высокий уровень которого, очевидно, приводит к гипертонии.
Ингредиенты:
2 столовые ложки сельдерея (20 г)
1 стакан воды (250 мл)
Способ приготовления:
Доведите воду до кипения и добавьте сельдерей.
Оставьте настаиваться в течение 15 минут и накройте крышкой, чтобы ускорить процесс.
Способ употребления:
Принимайте одну чашку чая из сельдерея ежедневно.
2. Настой лаванды
Лаванда — растение с замечательными успокоительными свойствами, которое поможет избавиться от стресса и снизить уровень артериального давления.
В частности, природные вещества лаванды стимулируют клеточную активность и помогают прохождению крови через сосуды.
Ингредиенты:
1 чайная ложка лаванды (5 г)
1 стакан воды (250 мл)
Способ приготовления:
Добавьте лаванду в стакан с кипятком и оставьте на 15-20 минут настаиваться.
Если напиток остыл до приемлемой температуры, процедите его через сито и пейте.
Способ употребления:
Пейте лавандовый настой раз в день, как минимум трижды в неделю.
3. Настойка орегано снижает кровяное давление
Орегано — трава с противовоспалительными и мочегонными свойствами, которая помогает снять высокое кровяное давление.
Содержащиеся в нём активные соединения — особенно карвалол — способствуют очищению артерий. А значит, орегано помогает избежать проблем с кровообращением, связанных с закупоркой вен.
Ингредиенты:
1 чайная ложка орегано (5 г)
1 стакан воды (250 мл)
Способ приготовления:
Добавьте орегано в чашку кипятка, через 15 минут процедите и пейте.
Способ употребления:
Принимайте настойку после завтрака, по меньшей мере, трижды в неделю.
4. Настойка из лесного хвоща
Многие пациенты с высоким кровяным давлением испытывают трудности при лечении из-за задержки жидкости в организме.
Если это ваш случай, употребление настойки из хвоща является отличным дополнением к лечению.
Это растение обладает мочегонными свойствами и антиоксидантами, которые, попав в организм, помогают ускорить удаление жидкости.
Ингредиенты:
1 стакан воды (250 мл)
1 столовая ложка лесного хвоща (10 г)
Способ приготовления:
Вскипятите стакан воды и добавьте лесной хвощ.
Настаивайте 10-15 минут, чтобы получить результат.
Способ употребления:
Выпивайте по одной чашке хотя бы 2 раза в неделю.
5. Настой одуванчика
Настойка одуванчика выводит жидкость из организма и снижает кровяное давление
Одуванчик — растение с мочегонными свойствами, укрепляющие здоровье почек, которые страдают от высокого кровяного давления.
С одной стороны, антиоксиданты и минералы одуванчика помогают защитить воспаленную ткань, а также они стимулируют кровообращение.
С другой стороны, одуванчик не влияет на уровень электролитов в организме и вместо этого способствует укреплению организма.
Ингредиенты:
1 стакан воды (250 мл)
1 столовая ложка одуванчика (10 г)
Способ приготовления:
Доведите воду до кипения и добавьте в неё одуванчик.
Убавьте огонь и варите в течение 3 минут, а затем снимите с огня и оставьте остывать при комнатной температуре.
Дождитесь, чтобы настой достаточно охладился, и пейте.
Способ употребления:
Пейте по чашке в день 3 раза в неделю.
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