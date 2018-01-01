ТОП-5 лекарственных трав, которые помогут снизить кровяное давление

Высокое кровяное давление, или гипертония, является одной из главных проблем сердечно-сосудистой системы. К сожалению, число людей, страдающих этим заболеванием, постоянно увеличивается.Давление повышается, когда стенки артерий утолщаются или оказываются забиты. Это перегружает сердце, заставляя его прикладывать больше усилий для распространения крови по сосудам.В результате сердце становится слабее, и функции таких органов, как почки, мозг и поджелудочная железа также нарушаются.Это не только снижает качество жизни, но и увеличивает риск возникновения смертельных заболеваний.К счастью, это состояние можно контролировать и преодолевать — особенно, при здоровом образе жизни.Кроме того, свойства некоторых трав позволяют использовать их в качестве натуральных средств, чтобы стабилизировать кровяное давление.Эксперты решили поделиться 5 домашними лекарствами, которые помогут преодолеть эту проблему.1. Настойка сельдереяФитохимический состава сельдерея и содержащиеся в нём актиоксиданты делают его отличной альтернативой традиционным медикаментам для контроля кровяного давления.Эти вещества помогают регулировать воспалительные процессы организма и предохраняют его от обезвоживания.В свою очередь, содержащиеся в сельдерее витамины и минералы снижают уровень кортизола — гормона, высокий уровень которого, очевидно, приводит к гипертонии.Ингредиенты:2 столовые ложки сельдерея (20 г)1 стакан воды (250 мл)Способ приготовления:Доведите воду до кипения и добавьте сельдерей.Оставьте настаиваться в течение 15 минут и накройте крышкой, чтобы ускорить процесс.Способ употребления:Принимайте одну чашку чая из сельдерея ежедневно.2. Настой лавандыЛаванда — растение с замечательными успокоительными свойствами, которое поможет избавиться от стресса и снизить уровень артериального давления.В частности, природные вещества лаванды стимулируют клеточную активность и помогают прохождению крови через сосуды.Ингредиенты:1 чайная ложка лаванды (5 г)1 стакан воды (250 мл)Способ приготовления:Добавьте лаванду в стакан с кипятком и оставьте на 15-20 минут настаиваться.Если напиток остыл до приемлемой температуры, процедите его через сито и пейте.Способ употребления:Пейте лавандовый настой раз в день, как минимум трижды в неделю.3. Настойка орегано снижает кровяное давлениеОрегано — трава с противовоспалительными и мочегонными свойствами, которая помогает снять высокое кровяное давление.Содержащиеся в нём активные соединения — особенно карвалол — способствуют очищению артерий. А значит, орегано помогает избежать проблем с кровообращением, связанных с закупоркой вен.Ингредиенты:1 чайная ложка орегано (5 г)1 стакан воды (250 мл)Способ приготовления:Добавьте орегано в чашку кипятка, через 15 минут процедите и пейте.Способ употребления:Принимайте настойку после завтрака, по меньшей мере, трижды в неделю.4. Настойка из лесного хвощаМногие пациенты с высоким кровяным давлением испытывают трудности при лечении из-за задержки жидкости в организме.Если это ваш случай, употребление настойки из хвоща является отличным дополнением к лечению.Это растение обладает мочегонными свойствами и антиоксидантами, которые, попав в организм, помогают ускорить удаление жидкости.Ингредиенты:1 стакан воды (250 мл)1 столовая ложка лесного хвоща (10 г)Способ приготовления:Вскипятите стакан воды и добавьте лесной хвощ.Настаивайте 10-15 минут, чтобы получить результат.Способ употребления:Выпивайте по одной чашке хотя бы 2 раза в неделю.5. Настой одуванчикаНастойка одуванчика выводит жидкость из организма и снижает кровяное давлениеОдуванчик — растение с мочегонными свойствами, укрепляющие здоровье почек, которые страдают от высокого кровяного давления.С одной стороны, антиоксиданты и минералы одуванчика помогают защитить воспаленную ткань, а также они стимулируют кровообращение.С другой стороны, одуванчик не влияет на уровень электролитов в организме и вместо этого способствует укреплению организма.Ингредиенты:1 стакан воды (250 мл)1 столовая ложка одуванчика (10 г)Способ приготовления:Доведите воду до кипения и добавьте в неё одуванчик.Убавьте огонь и варите в течение 3 минут, а затем снимите с огня и оставьте остывать при комнатной температуре.Дождитесь, чтобы настой достаточно охладился, и пейте.Способ употребления:Пейте по чашке в день 3 раза в неделю.