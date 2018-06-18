Онкологи напомнили основные меры профилактики рака

Об этих мерах предосторожности должен знать каждый.Онкологические заболевания широко распространены и, к сожалению, в Украине не во всех случаях онкологи могут помочь обратившемуся к ним пациенту, потому как они не владеют достаточным количеством инструментов.Лечиться от рака за границей очень дорого и очень часто онкобольные сталкиваются с тем, что физически не могут оплатить курс лечения. Поэтому медики советуют выполнять меры профилактики онкологических заболеваний:Правильно питаться. Известно, что с продуктами питания в организм попадают не только витамины, но и токсические вещества, которые способствуют преобразованию здоровых клеток в раковые.Бросить курить. Ученые доказали, что у курильщиков на 50% больше шансов столкнуться с раком легких и другими видами онкозаболеваний, потому как они травят себя токсинами ежедневно.Забота о своем здоровье. Немногим известно, что бактерия Хеликобактер пилори может стать причиной развития гастрита и язвенной болезни желудка, но также она может вызвать рак органов пищеварения. Поэтому очень важно следить за своим здоровьем и не допускать подобных хронических недугов.Осторожно с алкоголем. Любой спиртной напиток - это яд и не только для сосудов, но и для печени. У людей, злоупотребляющих алкоголем, риск цирроза и других видов рака повышен в несколько раз.Ежегодно проходить обследование у узких специалистов. Это позволит своевременно выявить какие-либо нарушения в организме, в том числе и развитие раковой опухоли.