Эти шесть советов сохранят здоровье вашего сердца

Заболевания сердца и сосудов на сегодняшний день считаются наиболее распространенными.Практически каждый второй пожилой человек имеет проблемы с сердцем. Но врачи бьют тревогу не поэтому, а из-за того, что в последнее время с сердечными недугами все чаще стали сталкиваться молодые люди и те, кому немного за 30.Причин для развития болезней сердца очень много. Медики выделяют следующие: ожирение, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, стрессы и хронический недосып.Кардиологи дали всего шесть рекомендаций, которые помогут вам сохранить свое сердце здоровым:1. Контролировать артериальное давление. особенно это касается тех, у кого ранее уже наблюдались скачки давления.2. Исключить из рациона питания насыщенные жиры. Эти вещества способствуют быстрому набору избыточной массы тела, что неблагоприятно для здоровья в целом.3. Избегать трансжиров. Пища, обогащенная трансжирами, считается токсичной, поэтому к выбору продуктов и блюд нужно подходить более осознанно. Трансжиры забивают сосуды и печень, а из-за этого нарушается кровообращение и обменные процессы в организме.4. Налегать на клетчатку и витамины. Пищевые волокна эффективно очищают сосуды и кишечник от токсинов, заботясь не только о сердечно-сосудистой системе, но и обо всех внутренних органах, от работы которых зависит самочувствие человека.5. Полноценно отдыхать и спать не менее 7 часов каждую ночь. Организм и каждая его клеточка должны успевать восстанавливаться, а сделать это они могут только тогда, когда человек спит. Если же вы регулярно не высыпаетесь, то рано или поздно ваш организм даст сбой и в первую очередь может пострадать как раз сердце.6. Больше двигаться. Тренировка сердечной мышцы - это один из самых простых методов сохранения здоровья сердца. Он абсолютно бесплатный, правда, требует немного усилий и времени.Выполняя эти правила ежедневно, вы можете быть спокойны за здоровье своего сердца и сосудов.