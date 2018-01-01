Стало известно, при каких болезнях противопоказано красное мясо
Ученые из Университета Вирджинии рассказали, что болезни сердца могут быть связаны с непереносимостью или аллергией на красное мясо. Из-за этого в артериях человека скапливается жир, что приводит к проблемам со здоровьем.
Повышенное содержание насыщенных жиров в рационе считается вредным для сердца и кровеносной системы.
Из-за постоянного употребления красного мяса вещества такого типа чаще попадают в организм.
Кроме того, насыщенные жиры перерабатываются сложнее, что влияет и на пищеварительную систему.
В случае наличия данного недуга стоит проконсультироваться у медиков на предмет составления рациона.
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