Стало известно, при каких болезнях противопоказано красное мясо

От этого продукта лучше отказаться при заболеваниях сердца.Ученые из Университета Вирджинии рассказали, что болезни сердца могут быть связаны с непереносимостью или аллергией на красное мясо. Из-за этого в артериях человека скапливается жир, что приводит к проблемам со здоровьем.Повышенное содержание насыщенных жиров в рационе считается вредным для сердца и кровеносной системы.Из-за постоянного употребления красного мяса вещества такого типа чаще попадают в организм.Кроме того, насыщенные жиры перерабатываются сложнее, что влияет и на пищеварительную систему.В случае наличия данного недуга стоит проконсультироваться у медиков на предмет составления рациона.