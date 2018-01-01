Названы продукты, помогающие поумнеть

Одним из таких продуктов является клюква.Группа ученых из Национального института здравоохранения в Мэриленде в ходе длительного наблюдения смогли определить конкретные продукты, которые способны увеличить уровень интеллекта у человека.Специалисты назвали продукты, которые будут полезны не только для здоровья сердца, но и для мозга. При этом всем известная рыба, находится далеко не на первом месте.Самым эффективным продуктом для интеллекта являются лесные ягоды. К примеру, богатая на антиоксиданты клюква поможет человеку поумнеть.На втором месте идет черника, которая не только наладит зрение, но и повысит уровень умственного развития.Для мозга человека полезна и капуста со свеклой. Данные овощи содержат множество полезных микроэлементов, которые положительно сказываются на головном мозге.Завершает рейтинг продуктов для мозга рыба, которая также помогает поумнеть.