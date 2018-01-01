Врачи перечислили действия, позволяющие вернуть упругость кожи

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Эти методики помогут подтянуть кожу после похудения.Если вы похудели, но ваша кожа обвисла – существует несколько действенных способов, как привести тело в форму и вернуть коже былую упругость. Предлагаем пять простых и эффективных вариантов борьбы с дряблой кожей.1. Физические упражненияПо мнению специалистов, самый безопасный, надежный и эффективный способ привести свою кожу в тонус – это применение интенсивных физических нагрузок. Специалисты советуют заниматься спортом одновременно с процессом похудения: активные физические нагрузки улучшают обменные процессы и стимулируют метаболизм, а вес при этом уходит «правильно» — без вреда для здоровья.2. МассажМассаж оказывает эффективное тонизирующее действие на дряблую кожу. Кто-то обращается в спа-салон, где специалисты могут предложить не только общий массаж, но и такие процедуры, как талассотерапия, липоскульптура и лимфодренаж. А можно делать массаж и самостоятельно, используя баночный или медовый массаж.3. Акупунктурный лифтингСпециальная техника иглоукалывания, которая получила название акупунктурного лифтинга, эффективно помогает повысить упругость и эластичность кожных покровов, при этом оказывая позитивное влияние на организм в целом: курс акупунктурного лифтинга нормализует работу нервной, эндокринной и пищеварительной систем.4. Лечебная косметологияВ настоящее время существует множество косметических средств, которые могут эффективно бороться с дряблой кожей. В состав таких средств входят специальные вещества, которые способны проникать внутрь кожных покровов и улучшить тонус верхнего слоя эпидермиса. При регулярном применении таких кремов, скрабов, масок и тоников проблема отвисшей кожи успешно решаема. Такие косметические средства нужно приобретать в аптеках или специализированных точках продаж.5. ГидротерапияВодные процедуры часто рекомендуют женщинам, которым противопоказаны интенсивные тренировки, например, худеющим после родов. В борьбе с обвисшим животиком достаточно действенен контрастный душ, а для усиления эффекта можно использовать специальную массажную щетку.