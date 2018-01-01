Минздрав о повышении пенсионного возраста
Если человек продолжает вести активную трудовую деятельность, процесс старения организма становится медленнее, уверена Ткачева. С биологической и медицинской точек зрения 60-летний человек «достаточно сохранен». Более того, как правило, это человек с хорошим образованием, богатым жизненным опытом и вообще полностью состоявшийся.
— Это вообще пик жизни, а мы сегодня говорим, что это пенсионный возраст, — констатировала медик.
В 1950-х годах организм 40-летних соответствовал нынешнему биологическому возрасту 60-летних, а сроки выхода на пенсию определялись именно исходя из реалий прошлого века, когда средний возраст не превышал 50 лет. А сегодня 60- и 55-летние пенсионеры чувствуют себя невостребованными и выброшенными из жизни, начинают много болеть и ускоренно стареть..
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