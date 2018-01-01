Минздрав о повышении пенсионного возраста

60-летних граждан можно считать пожилыми только «условно», поскольку процесс биологического старения людей замедляется, заявила внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.Если человек продолжает вести активную трудовую деятельность, процесс старения организма становится медленнее, уверена Ткачева. С биологической и медицинской точек зрения 60-летний человек «достаточно сохранен». Более того, как правило, это человек с хорошим образованием, богатым жизненным опытом и вообще полностью состоявшийся.— Это вообще пик жизни, а мы сегодня говорим, что это пенсионный возраст, — констатировала медик.В 1950-х годах организм 40-летних соответствовал нынешнему биологическому возрасту 60-летних, а сроки выхода на пенсию определялись именно исходя из реалий прошлого века, когда средний возраст не превышал 50 лет. А сегодня 60- и 55-летние пенсионеры чувствуют себя невостребованными и выброшенными из жизни, начинают много болеть и ускоренно стареть..