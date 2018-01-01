Как бороться с излишней потливостью

Гипергидроз – это повышенная потливость отдельных частей тела. Люди, страдающие этим недугом, часто испытывают проблемы в социальной, профессиональной и личной жизни. Врач-дерматовенеролог Маруа Байчорова рассказала «ВМ», в чем скрываются причины этой болезни и как с ней бороться.Области повышенной потливости могут локализовываться практически на любом участке тела, наиболее часто – на стопах, ладонях, на лице, в подмышечных впадинах.В чем причины?– Весной и летом жизнь некоторых мужчин и женщин превращается в пытку и позор – на одежде появляются мокрые пятна, ладони постоянно влажные, пот течет по телу – и ни один дезодорант не справляется с ситуацией, – отмечает Байчорова. – Локальный гипергидроз чаще всего встречается в подмышечных областях, на ладонях и стопах, на лице.По ее словам, люди с повышенной потливостью часто боятся показаться неприятными из-за мокрых пятен на одежде, мокрых ладоней, потеющих ног. Гипергидроз появляется потому, что большое количество потовых желез или повышение их чувствительности на обычные стимулы. Один из самых мощных провокаторов – эмоциональный стресс, затем идут повышение температуры воздуха, физические нагрузки. Гипергидроз обычно проявляется с детства, резко усиливаясь в пубертатный период. Часто склонность к нему передается по наследству.Как лечить?Радикальное лечение ладонного и подмышечного гипергидроза – это симпатэктомия (хирургическая операция, проводимая под общим наркозом). Однако после операции можно начать потеть в других областях тела и нарушения сердечного ритма.– Треть пациентов, перенесших операцию симпатэктомии, остаются неудовлетворенными ее результатами. А оперативное лечение стопного гипергидроза не проводится из-за риска нарушения тазовых функций, – подчеркнула эксперт.Существует альтернатива – введение ботулотоксина, того самого средства, который женщины колют в лицо, чтобы избавиться от морщин.– Технически эта процедура выполняется легко, быстро и безопасно для здоровья. Эффект сохраняется в течение 4-6 месяцев, после чего нужно снова прийти на процедуру. Перед процедурой введения ботулотоксина область гипергидроза и его интенсивность определяется. Как правило, анестезия не нужна – пациент чувствует только легкое жжение, – добавила Маруа Байчорова.