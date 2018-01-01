Как бороться с излишней потливостью
Области повышенной потливости могут локализовываться практически на любом участке тела, наиболее часто – на стопах, ладонях, на лице, в подмышечных впадинах.
В чем причины?
– Весной и летом жизнь некоторых мужчин и женщин превращается в пытку и позор – на одежде появляются мокрые пятна, ладони постоянно влажные, пот течет по телу – и ни один дезодорант не справляется с ситуацией, – отмечает Байчорова. – Локальный гипергидроз чаще всего встречается в подмышечных областях, на ладонях и стопах, на лице.
По ее словам, люди с повышенной потливостью часто боятся показаться неприятными из-за мокрых пятен на одежде, мокрых ладоней, потеющих ног. Гипергидроз появляется потому, что большое количество потовых желез или повышение их чувствительности на обычные стимулы. Один из самых мощных провокаторов – эмоциональный стресс, затем идут повышение температуры воздуха, физические нагрузки. Гипергидроз обычно проявляется с детства, резко усиливаясь в пубертатный период. Часто склонность к нему передается по наследству.
Как лечить?
Радикальное лечение ладонного и подмышечного гипергидроза – это симпатэктомия (хирургическая операция, проводимая под общим наркозом). Однако после операции можно начать потеть в других областях тела и нарушения сердечного ритма.
– Треть пациентов, перенесших операцию симпатэктомии, остаются неудовлетворенными ее результатами. А оперативное лечение стопного гипергидроза не проводится из-за риска нарушения тазовых функций, – подчеркнула эксперт.
Существует альтернатива – введение ботулотоксина, того самого средства, который женщины колют в лицо, чтобы избавиться от морщин.
– Технически эта процедура выполняется легко, быстро и безопасно для здоровья. Эффект сохраняется в течение 4-6 месяцев, после чего нужно снова прийти на процедуру. Перед процедурой введения ботулотоксина область гипергидроза и его интенсивность определяется. Как правило, анестезия не нужна – пациент чувствует только легкое жжение, – добавила Маруа Байчорова.
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