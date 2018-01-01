Самые нелепые слухи о татуировках

Если вы видите себя в мечтах с красивой татуировкой, но боитесь процесса набивания, то этот материал предназначен именно для вас. Говорят, что набивать татуировку опасно для здоровья, что это безумно больно, что процесс сопровождается большой потерей крови. Каким слухам о татуировках нельзя верить?Набивать татуировку очень больноСтепень неприятности ощущений зависит от болевого порога конкретного человека. Некоторые люди выдерживают процедуру с трудом, другие сравнивают ощущение с солнечным ожогом или царапиной кота. Причина боли чаще всего сидит в голове, поэтому нет такого человека, который твердо решил сделать тату, но не смог вытерпеть боли.Обычно люди отмечают, что звук машинки раздражает сильнее, чем боль.Набивание татуировки сопровождается кровотечениемКровопотери бывают крайне редко и обусловлены они не набиванием тату, а состоянием здоровья, к примеру, заболеваниями с крайне плохой свертываемостью крови. На конечной стадии во время закрашивания действительно может пойти крови, но идти она будет не более десяти минут. К тому моменту, как человек покидает студию, от крови и боли уже не остается следа.Блок похожие статьиОбладатели татуировок не могут быть донорами кровиВ некоторых государствах работает закон, по которому люди с татуировками не могут быть донорами крови, в России такого закона нет. По нашему законодательству кровь нельзя сдавать всего лишь год с момента нанесения тату.После первой татуировки сложно остановитьсяЛюди с большим количеством татуировок привлекают к себе много внимания, поэтому на уровне народной толпы сложилось мнение о том, что после первой тату люди никогда не останавливаются. На самом деле вероятность сделать вторую татуировку будет такой же, как сделать первую, это зависит от вкусов и пристрастий человека.Черные татуировки всегда становятся синимиНесколько десятилетий назад именно так и было, поэтому среди старшего поколения часто можно встретить людей с синими картинками на теле. Сейчас используются другие технологии и совсем другие материалы, современные черные татуировки не синеют.Набивать татуировки на шрамах опасно для здоровьяТатуировки являются самым распространенным способом скрывать шрамы, его практикуют во всем цивилизованном мире. Этот процесс будет небезопасным, если шрам совсем свежий, когда с момента появления шрама прошел год, можно смело записываться в тату-салон. Перед тем, как принять решение забить шрам, нужно узнать о том, что цветные татуировки на шрамах часто теряют яркость.