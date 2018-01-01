Названы самые вредные привычки для здоровья почек
Топ-10 привычек, которые разрушают здоровье почек:
1. Не пьете достаточно воды
Как упоминалось выше, фильтрация крови и устранение токсического вещества из организма — это некоторые из функций верхней части почек. Если вы хронически обезвожены, отходы и токсичные вещества могут начать накапливаться и наносить ущерб почкам.
2. Слишком много соли в вашем рационе
Потребление избыточной соли ежедневно приводит к повышению артериального давления, что приводит к большому стрессу на почки. Общие рекомендации предлагают употреблять не более 5 граммов в день.
3. Откладывание мочеиспускания
Сопротивление стремлению к мочеиспусканию оказывает большое давление на почки и в конечном итоге приводит к почечной недостаточности, недержанию мочи, почечным камни и заболеваниям почек.
4. Потребление сахара
Потребление сахара в избытке может сыграть огромную роль для здоровья ваших почек. Было научно доказано, что люди, потребляющие два или более сладких напитка ежедневно, имеют белок в моче, что является первым признаком плохо функционирующих почек.
5. Дефицит витаминов и минералов
Дефицит витаминов и минералов связан с возникновением различных состояний здоровья, таких как камни в почках.
6. Слишком много животных белков
Употребление большого количества мяса, особенно красного мяса, увеличивает метаболическую нагрузку на почки и заставляет их перегружаться, что в конечном итоге приводит к повреждению почек и дисфункции. Попробуйте ограничить потребление животного белка и ешьте часть белка из растительных источников.
7. Алкоголь
Алкоголь в умеренных количествах не наносит вреда нашему организму, но все же это токсин, поэтому его регулярное потребление перегружает почки и в дальнейшем приводит к повреждению почек и болезням.
8. Кофеин
Так же, как соль, кофеин также повышает уровень артериального давления и ставит нагрузку на почки, увеличивая риск повреждения позже.
9. Болеутоляющие
Болеутоляющие средства часто наносят стресс на почки и причиняет вред или ущерб. Вместо того, чтобы достать пачку болеутоляющих средств, попробуйте натуральные средства для избавления от боли, будь то эфирное масло, травы или специи.
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10. Отсутствие здорового сна
Сон дает организму время для лечения и выздоровления, включая любой ущерб, нанесенный почкам. Лишение сна лишает тело возможности исцеления и в конечном итоге приводит к дальнейшему стрессу и повреждению этих органов.
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