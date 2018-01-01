Названы самые вредные привычки для здоровья почек

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Почки являются одними из наиболее важных органов в организме и они гораздо важнее, чем люди считают. Они выполняют жизненно важные функции, такие как фильтрация крови, устранение токсинов, поглощение минералов, производство мочи, производство гормонов и нейтрализация кислот.Топ-10 привычек, которые разрушают здоровье почек:1. Не пьете достаточно водыКак упоминалось выше, фильтрация крови и устранение токсического вещества из организма — это некоторые из функций верхней части почек. Если вы хронически обезвожены, отходы и токсичные вещества могут начать накапливаться и наносить ущерб почкам.2. Слишком много соли в вашем рационеПотребление избыточной соли ежедневно приводит к повышению артериального давления, что приводит к большому стрессу на почки. Общие рекомендации предлагают употреблять не более 5 граммов в день.3. Откладывание мочеиспусканияСопротивление стремлению к мочеиспусканию оказывает большое давление на почки и в конечном итоге приводит к почечной недостаточности, недержанию мочи, почечным камни и заболеваниям почек.4. Потребление сахараПотребление сахара в избытке может сыграть огромную роль для здоровья ваших почек. Было научно доказано, что люди, потребляющие два или более сладких напитка ежедневно, имеют белок в моче, что является первым признаком плохо функционирующих почек.5. Дефицит витаминов и минераловДефицит витаминов и минералов связан с возникновением различных состояний здоровья, таких как камни в почках.6. Слишком много животных белковУпотребление большого количества мяса, особенно красного мяса, увеличивает метаболическую нагрузку на почки и заставляет их перегружаться, что в конечном итоге приводит к повреждению почек и дисфункции. Попробуйте ограничить потребление животного белка и ешьте часть белка из растительных источников.7. АлкогольАлкоголь в умеренных количествах не наносит вреда нашему организму, но все же это токсин, поэтому его регулярное потребление перегружает почки и в дальнейшем приводит к повреждению почек и болезням.8. КофеинТак же, как соль, кофеин также повышает уровень артериального давления и ставит нагрузку на почки, увеличивая риск повреждения позже.9. БолеутоляющиеБолеутоляющие средства часто наносят стресс на почки и причиняет вред или ущерб. Вместо того, чтобы достать пачку болеутоляющих средств, попробуйте натуральные средства для избавления от боли, будь то эфирное масло, травы или специи.Читайте также: Названы продукты, которые нельзя есть людям с больной щитовидкой10. Отсутствие здорового снаСон дает организму время для лечения и выздоровления, включая любой ущерб, нанесенный почкам. Лишение сна лишает тело возможности исцеления и в конечном итоге приводит к дальнейшему стрессу и повреждению этих органов.