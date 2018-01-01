Названы основные причины резкой потери веса
Понятно, что при соблюдении какой-либо диеты масса тела будет постепенно снижаться, но что если вес уменьшается, а человек ничего для этого не делает?
Оказывается, резкое похудение может быть обусловлено некоторыми заболеваниями или нарушением работы определенных внутренних органов.
Врачи указали на причины спонтанного похудения:
- нарушение пищеварения и сложности с усвоением пищи;
- все разновидности онкологических заболеваний;
- психические расстройства, например, анорексия и булимия;
- острые инфекционные, венерические и бактериальные заболевания: грипп, туберкулез, сифилис, гельминтоз и т.д.;
- моральное перенапряжение, когда изо дня в день человек пребывает в состоянии стрессов и у него априори не может быть нормального аппетита, из-за чего он перестает полноценно питаться и худеет;
- хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых желание съесть хоть что-то может полностью отсутствовать;
- повышенные энергозатраты организма, когда употребляется меньше калорий, чем отдается.
Если вы стали замечать, что с каждым днем ваш вес только снижается, но этому не предшествует диета и регулярные тренировки, тогда есть смысл обратиться к медикам за помощью, пройти обследование и найти причину похудения.
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