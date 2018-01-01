Эти ягоды оздоровят вашу печень

Медики рекомендуют употреблять их регулярно.Заболевания печени считаются одними из самых коварных, потому как длительное время развиваются бессимптомно. По статистике, о печеночной недостаточности или циррозе больные узнают через 1-2 года после того, как в печени начались необратимые процессы отмирания клеток.Именно поэтому медики рекомендуют заботиться о здоровье в целом и о печени в частности. Для этого необходимо полностью пересмотреть свой рацион и исключить из него вредные продукты, а включить побольше свежих овощей, фруктов и ягод.На ягодах ученые советуют остановить внимание, ведь они приносят много пользы печени и всему организму.Какие ягоды оздоравливают печень изнутри?Вишня и черешня - самые доступные для украинцев ягоды, благодаря которым можно нормализовать работу печени. Они снижают уровень холестерина в крови, обладают легким мочегонным и желчегонным свойствами, а потому очень полезны для печени и пищеварения.Малина - является мощным антиоксидантом, помогающим печени регенерироваться и сохранять свою молодость. К тому же, в малине содержатся кислоты, устраняющие жировые клетки, а это свойство уже можно назвать мерой профилактики ожирения печени.Черника - эффективно очищает печень от тяжелых металлов, токсических и других веществ наносящих урон здоровью.Остальные ягоды, которые не были перечислены выше, нельзя назвать не полезными, наоборот, они способны улучшить состояние здоровья, если есть их каждый день.Ограничить употребление ягод врачи советуют только тем, у кого имеются проблемы с органами пищеварения, например, желудком.