Сердечникам не рекомендуют есть эти продукты

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Особенно эти советы медиков следует принять во внимание летом.В жаркую погоду самочувствие человека, имеющего любой из недугов сердечно-сосудистой системы, ухудшается. А в случае, если сердечник еще и неправильно питается, то ему будет еще хуже.Общие рекомендации кардиологов известны и они заключаются в том, чтобы люди не налегали на "тяжелую" пищу и алкоголь. Но, как оказалось, есть еще и другие продукты, которые нежелательно включать в меню сердечникам.Медики не рекомендуют есть эти продукты при заболеваниях сердца и сосудов:1. Сахар и любые продукты/напитки/блюда, в состав которых он входит.2. Кофеин следует свети к минимуму и если вы не представляете жизни без кофе, то это должна быть всего одна чашечка в день и не более того.3. Соль и все продукты, в которых она содержится. Норма соли в сутки составляет всего 5 г и за эти рамки выходить крайне опасно для здоровья.4. Простые углеводы в виде печенья, конфет и прочих продуктов, которые обычно употребляются, сидя перед компьютером.5. Газированные напитки наносят колоссальный ущерб здоровью, в частности страдают сосуды, стенки которых под воздействием газа истончаются.6. Продукты, обогащенные консервантами, усилителями вкуса и прочими добавками, например, чипсы, консервы, соусы.7. Все, в чем содержатся трансжиры и канцерогены, категорически запрещено употреблять вне зависимости от того, есть у человека заболевания сердечно-сосудистой системы или нет.Рекомендации врачей следует взять на вооружение не только сердечникам, а и здоровым людям, потому как перечисленные выше продукты не способны принести пользу.