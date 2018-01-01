Эти способы помогут взбодриться без кофеина

Многие люди ошибаются, когда считают, что бодрит исключительно кофе.На самом деле, легко проснуться или взбодриться на экваторе рабочего дня можно и без кофеина. Подавляющее большинство людей не представляют своего утра без кофе, но, как оказалось, этот напиток дает ощущение прилива энергии лишь на 30-50 минут, а потом человеку снова захочется спать.Отчаянные люди будут пить по чашке кофе в час, чтобы продержаться до вечера "бодрячком". В таком случае врачи забьют тревогу, ведь такое большое количество кофе крайне не полезно для здоровья.Из-за переизбытка кофе может начаться бессонница, изжога, чрезмерная раздражительность и другие проблемы с самочувствием.Для того, чтобы научиться черпать бодрость без кофеина, следует взять на заметку несколько ценных рекомендаций экспертов:1. Выпить горячий или охлажденный имбирный напиток с лимоном.2. Сделать самомассаж рук и пальцев, а также ушей.3. Выполнить 15-минутный комплекс упражнений. Утром - это зарядка, а в обед или после него - отличный метод, позволяющий устранить признаки сонливости.4. Поставить на рабочем столе баночку с эфирным маслом цитрусовых фруктов и вдыхать его аромат, когда хочет спать.5. Съесть 1-2 дольки лимона только без сахара.6. Умыться холодной водой или протереть лицо кубиком льда.7. Смочить два ватных диска соком лимона или эфирным маслом и приложить к вискам на 5-10 минут.У каждого должен быть свой проверенный способ, который помогает в считанные минуты взбодриться, прийти в себя и продолжить полноценно трудиться.