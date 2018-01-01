Названы эффективные продукты для очищения легких

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Употребляйте яблоки и орехи - эти продукты помогают значительно улучшить работу легких.Американские ученые из Университета Джонса Хопкинса проанализировали данные 100 тысяч человек.В результате исследования выяснилось, что определенные продукты питания особенно эффективно помогают укрепить легкие и улучшить их работу. В частности, яблоки и помидоры затормаживают разрушительные процессы в легких.Поэтому добавление этих продуктов в ежедневный рацион может стать надежной профилактикой проблем с легкими:- Петрушка- Миндаль- Морепродукты- Сыр- Куриные яйца и помидоры.