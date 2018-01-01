ВОЗ официально включила игроманию в классификатор болезней

Привычку признали расстройством здоровья.

Игроманию теперь официально включили в перечень болезней (Международная классификация болезней). Всемирная организация здравоохранения добавила новые болезни, в том числе и игровую зависимость.

По мнению ВОЗ, диагностировать такую зависимость необходимо в том случае, если пациенты не менее года охвачены патологическим влечением. Сам документ разрабатывался более 10 лет и сейчас впервые был полностью обнародован на сайте ВОЗ.

Медики решили, что под болезнью "игровая зависимость" понимается модель поведения, при которой пациент отдает предпочтение видеоиграм перед любыми другими интересами и повседневными делами. Диагноз устанавливается для случаев, когда зависимость от видеоигр становится причиной нарушений в личной, семейной, социальной и других областях жизней.

Всего в новом списке ВОЗ больше 55 тысяч различных заболеваний. МКБ – основной классификатор заболеваний, который используется для определения тенденций и статистики распространенности различных болезней и расстройств в общемировом масштабе.
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