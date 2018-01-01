Камни в почках: 3 главные причины

Врачи-урологи объяснили, откуда берётся мочекаменная болезнь и сколько нужно пить воды, чтобы её избежать (вода способна вывести песок из организма и предотвратить образование камней).Основная причина развития мочекаменной болезни до сих пор не изучена, однако уже установлено, что большую роль здесь играет нарушение обмена веществ, в частности — изменение водно-солевого баланса и химического состава крови. На эти состояния влияют разные факторы — ниже мы приводим самые распространённые.Нехватка жидкостиУ большинства людей в почках есть отложения соли и песка — чтобы они выводились из организма вместе с лишней жидкостью, нужна вода. Понять, что вам не хватает жидкости, можно по цвету мочи. Если она жёлтого или тёмно-жёлтого цвета, значит есть риск застоя песка. Хороший показатель — прозрачная или соломенно-жёлтая моча. Чем выше объём потребляемой жидкости, тем лучше работает почка и меньше вероятность образования камней.Важный нюанс: мы говорим о простой воде, не учитываем кофе, чай и другие напитки. При этом в ход могут пойти натуральные соки и морсы, приготовленные на чистой минеральной воде. Правда, при болезни почек пациентам нужно покупать воду слабой минерализации. Лечебная вода, насыщенная минеральными вещества, может дать лишнюю нагрузку на почки и способствовать развитию болезни.Здоровому человеку я бы рекомендовал потреблять около полутора литров воды. Но если он занимается спортом или живёт в жарком климате, водная нагрузка должна быть увеличена на один литр. Пациенты, которые уже лечили мочекаменную болезнь, должны уделять особое внимание количеству и качеству потребляемой воды — велик риск рецидива.Солёная, жирная, жареная и кислая пищаМочекаменная болезнь сильно «помолодела». Если 10—15 лет назад ею преимущественно болели женщины после 35 лет и мужчины после 40, то сегодня ко мне обращаются 20—25-летние пациенты. Как правило, у них возникают камни из-за злоупотребления вредной пищей, в особенности фастфудом, чипсами, сладкой газированной водой, солью, перцем, приправами. Лучше снизить употребление такой еды максимум до одного раза в неделю.Климат и жёсткая водаКонцентрация солей может увеличиться из-за резкой смены климата — если, например, зимой отправиться на месяц в страну, где средняя температура воздуха выше 25 градусов (и не пить при этом больше жидкости). Почувствовали, что усилилось потоотделение? Прибавьте хотя бы один-два стакана воды.Кроме того, камни образуются у людей, живущих в регионах с жёсткой водой.Если камень крупный — от 0,5 до 1 сантиметра, — как правило, возникает почечная колика. Боль при этом может быть как постоянной, так и эпизодической. Ждать, когда неприятные ощущения пройдут сами, не стоит. В таких случаях нужно сразу идти к врачу — камень может вызвать воспаление и, как следствие, обструктивный пиелонефрит (опасное состояние, возникающее при нарушении оттока мочи).