Выявлены новые причины раннего старения у женщин

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Родившие до 20 лет женщины подвергаются риску ранней менопаузы, заявили научные специалисты.Тяжелые психологические переживания, а также раннее материнство могут стать причинами некоторых проблем, установили авторы работы. Согласно данным, озвученным специалистами Гавайского университета, родившие до 20 лет женщины подвергаются риску ранней менопаузы на 43 процента чаще, чем другие представительницы их пола. Также эксперты выяснили, что рано родившие женщины чаще других проходят через гистерэктомию – гинекологическую процедуру по удалению матки.Учеными были проанализированы сведения о 1000 женщин из разных стран мира. Выяснилось, что у жительниц бедных государств менопауза наступает в 45 лет, что почти на десять лет раньше, чем у женщин из более благополучных мест жительства.Кроме того, полученные исследователями цифры говорят о том, что серьезным фактором раннего климакса могут быть эмоциональные страдания, пережитые в детском возрасте. Среди респонденток, которые испытали в детстве подобные травмы, ранняя менопауза наблюдалась у каждой второй.Предварительные исследования показывали, что женщины, у которых слишком рано наступает менопауза, чаще страдают от аневризмы головного мозга. Также есть данные о том, что раннее начало климакса коррелирует с развитием у женщин болезней сердца.