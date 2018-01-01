Болезни почек – симптомы, диагностика и лечение

Почки – необходимые для жизни органы, которые отвечают в организме за множество функций. Среди них – фильтрация крови, контроль уровня электролитов (натрия, калия, кальция, фосфора, магния и др.), регулирование артериального давления, поддержание гидратации, стимулирование производства красных кровяных телец, производство витамина D и т. д. При возникновении болезней почек эти функции нарушаются, в связи с чем организм подвергается серьезной опасности.К симптомам, сигнализирующим о том, что у вас может развиваться заболевание почек, относятся повышенная усталость, сложности с концентрацией внимания, нарушения сна, плохой аппетит, мышечные судороги, отеки ног, отечность вокруг глаз по утрам, сухая кожа, неприятный запах изо рта и частое мочеиспускание (особенно в вечернее и ночное время). К более серьезным признакам относятся тошнота, рвота, потеря аппетита, анемия, изменения объема мочи, наличие крови в моче, очень пенистая моча и выраженные отеки. Стоит отметить, что боль в пояснице, которую многие привыкли ассоциировать с заболеванием почек, возникает достаточно редко. Исключением является лишь наличие камней в почках и мочевых путях.Лучший способ определить заболевание почек на ранней стадии – это анализ крови и мочи. Содержание креатинина в крови позволяет рассчитать скорость фильтрации крови из почек, тогда как данные анализа мочи могут идентифицировать присутствие крови, белка, глюкозы или других веществ, которые указывают на возможную болезнь. К другим методам диагностики относятся ультразвуковая томография, компьютерная томография и биопсия.Лечение заболеваний почек обычно фокусируется на контроле основной причины заболевания. Это означает, что врачи должны помогать пациентам управлять кровяным давлением, уровнем сахара в крови и уровнем холестерина с помощью специальных препаратов. Лекарства от высокого артериального давления способны замедлять прогрессирование заболевания почек, и медики могут назначать эти препараты для сохранения функции почек, даже если у человека нет высокого кровяного давления.Диетическое питание и изменение образа жизни не менее важны в лечении заболеваний почек. Вносить коррективы в свой рацион питания и образ жизни так же важно, как и принимать лекарства. Прежде всего, пациентам с заболеваниями почек следует минимизировать употребление соли, сократить употребление продуктов с высоким содержанием холестерина, отказаться от курения и алкоголя, увеличить уровень физической активности и нормализовать вес. Что касается питания, то в нем следует сделать акцент на фрукты, овощи, цельнозерновые и обезжиренные молочные продукты.