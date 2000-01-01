Курение негативно влияет на область мозга, связанную с памятью

Согласно новым исследованиям ученых из Университета Голландии, курение негативно влияет область мозга, важную для памяти. Согласно полученным данным, курение вызывает накопление кальция в гиппокампе – сером веществе, которое хранит как недавние воспоминания, так и события, которые произошли давно. Изучение почти 2000 пожилых людей показало, что люди, которые курили или были диабетиками, чаще страдали от кальцификации сосудов гиппокампа. Такие данные были получены в ходе проведения компьютерной томографии мозга.Об ущербе, причиняемом курением сердцу и легким, хорошо известно, но гораздо меньше известно о влиянии курения на мозг. Несмотря на то, что у заядлых курильщиков в два раза чаще развивается деменция, механизм ее возникновения остается неясным. Болезнь Альцгеймера – наиболее распространенный тип деменции, связанный с повреждением гиппокампа. По словам медиков, что кальцификация кровеносных сосудов в гиппокампе может быть связана с сосудистыми проблемами, которые способствуют снижению когнитивных способностей.«Мы знали, что кальцификация в гиппокампе весьма распространена среди людей, особенно среди пожилых. Теперь нам удалось выяснить, что эта кальцификация связана с когнитивной функцией, – говорит доктор Эстер де Брауэр. – Известно, что курение и диабет являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, вероятно, курение и диабет также являются факторами риска кальцификации сосудов гиппокампа, повышая шансы пострадать от деменции».Ученые планируют провести дополнительные исследования с участием разных групп людей, чтобы лучше понять возможные связи между кальцификацией сосудов гиппокампа и когнитивными проблемами.