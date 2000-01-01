Курение негативно влияет на область мозга, связанную с памятью
Об ущербе, причиняемом курением сердцу и легким, хорошо известно, но гораздо меньше известно о влиянии курения на мозг. Несмотря на то, что у заядлых курильщиков в два раза чаще развивается деменция, механизм ее возникновения остается неясным. Болезнь Альцгеймера – наиболее распространенный тип деменции, связанный с повреждением гиппокампа. По словам медиков, что кальцификация кровеносных сосудов в гиппокампе может быть связана с сосудистыми проблемами, которые способствуют снижению когнитивных способностей.
«Мы знали, что кальцификация в гиппокампе весьма распространена среди людей, особенно среди пожилых. Теперь нам удалось выяснить, что эта кальцификация связана с когнитивной функцией, – говорит доктор Эстер де Брауэр. – Известно, что курение и диабет являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, вероятно, курение и диабет также являются факторами риска кальцификации сосудов гиппокампа, повышая шансы пострадать от деменции».
Ученые планируют провести дополнительные исследования с участием разных групп людей, чтобы лучше понять возможные связи между кальцификацией сосудов гиппокампа и когнитивными проблемами.
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