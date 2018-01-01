Современные люди глупее, чем предыдущие поколения
Такие изменения связаны с тем, как на сегодняшний день преподаются языки и математика в школах, считают ученые. Однако это также может быть связано и с тем, что современные люди тратят больше времени на высокотехнологичные устройства и гаджеты вместо чтения книг.
В ходе испытаний специалисты обнаружили, что норвежские мужчины имели уровень интеллекта ниже, чем их отцы, когда они были одного возраста. Такие выводы были сделаны в ходе изучения 730000 человек, которые прошли стандартный тест для оценки IQ.
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