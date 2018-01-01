Современные люди глупее, чем предыдущие поколения

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Показатели интеллекта у людей начали ухудшаться после продолжительного роста со времен Второй мировой войны. По мнению специалистов, снижение интеллекта, равное примерно 7 баллам за поколение, началось с тех, кто родился в 1975 году. Такое ухудшение показателей интеллекта знаменует собой конец тенденции, известной как эффект Флинна, согласно которому за последние 60-70 лет средний уровень интеллекта повышается примерно на 3 балла за десятилетие. Эксперты назвали полученные результаты впечатляющими, но при этом довольно тревожными.Такие изменения связаны с тем, как на сегодняшний день преподаются языки и математика в школах, считают ученые. Однако это также может быть связано и с тем, что современные люди тратят больше времени на высокотехнологичные устройства и гаджеты вместо чтения книг.В ходе испытаний специалисты обнаружили, что норвежские мужчины имели уровень интеллекта ниже, чем их отцы, когда они были одного возраста. Такие выводы были сделаны в ходе изучения 730000 человек, которые прошли стандартный тест для оценки IQ.