Эксперт рассказал, сколько дней нельзя купаться в озерах после сильных ливней

После ливней три дня нельзя купаться в озерахПосле сильных ливней в озерах нельзя купаться минимум трое суток. Все из-за того, что в водоемах значительно повышается содержание кишечной палочки, которая является опасной.Об этом рассказал соучредитель общественного объединения «Пляжный патруль» Денис ПикаловЭксперт отметил, что причины загрязнения озер являются прежде всего геоклиматическими, и в первую очередь – это ливни, на которые реагируют озера.После сильных ливней в озерах повышается содержание кишечной палочки. В течение 72 часов купаться в этих водоемах нельзя. Там появляется органика,– сказал ПикаловПо его словам, кишечная палочка живет в водоемах при температуре 37 градусов тепла. Поэтому, когда температура воды составляет 22-23 градуса, бактерия вскоре погибает.«Понятно, что от кишечной палочки еще никто не умер, но меры безопасности необходимы», – подчеркнул Пикалов.