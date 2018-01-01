Астму диагностируют по мазку из носа

Диагностика астмы в легкой и умеренной степени может представлять затруднения для врачей, так как симптомы меняются со временем, а кроме того, «портить картину» могут другие респираторные заболевания. Решение для этой проблемы предложили в Школе медицины Икан на горе Синай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai), опубликовав статью о новом методе диагностики в журнале Scientific Reports. Ученые создали тест, для которого нужно сделать только мазок из носа – и уже спустя несколько секунд будет понятно, действительно ли у больного астма, а не аллергический ринит, муковисцидоз или заболевание верхних дыхательных путей. В настоящее время применяются легочные функциональные тесты, но они и сложнее, и с их помощью бывает сложно дифференцировать астму от других патологий. Новый анализ делается значительно быстрее, а еще он дешевле.К открытию научная группа пришла, использовав алгоритмы машинного обучения. Искусственный интеллект анализировал генетические данные, полученные из РНК пациентов с астмой и без (у всех этих пациентов были взяты мазки из носа). Результатом работы программы стала последовательности из 90 генов, однозначно ассоциировавшаяся с наличием астмы и степенью серьезности этого заболевания. В некоторых других областях медицины подобные тесты на генетические биомаркеры уже используются. Теперь ученые будут проверять свою разработку на большой выборке пациентов, а затем она, возможно, будет внедрена в клиническую практику.