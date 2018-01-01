Астму диагностируют по мазку из носа
К открытию научная группа пришла, использовав алгоритмы машинного обучения. Искусственный интеллект анализировал генетические данные, полученные из РНК пациентов с астмой и без (у всех этих пациентов были взяты мазки из носа). Результатом работы программы стала последовательности из 90 генов, однозначно ассоциировавшаяся с наличием астмы и степенью серьезности этого заболевания. В некоторых других областях медицины подобные тесты на генетические биомаркеры уже используются. Теперь ученые будут проверять свою разработку на большой выборке пациентов, а затем она, возможно, будет внедрена в клиническую практику.
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