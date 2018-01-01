Назван наиболее полезный напиток в жару

Нехватка кислорода и душный разогретый воздух провоцируют разные недомогания - слабость, сонливость, головокружения. Все это признаки страдающих от жары и гипоксии сердца, печени, почек и мозга. Как же помочь своему организму?Врач-диетолог Виктория Савицкая порекомендовала в жаркую летнюю погоду пить отвар липовых цветов. Этот напиток, по мнению специалиста, идеально подходит для того, чтобы помочь организму без потерь пережить летние «катаклизмы».В частности, отвар из цветов липы оказывает позитивное действие на головной мозг и внутренние органы – при этом он абсолютно безвреден и годится для ежедневного применения. Такое питье (в виде строго некрепкого отвара) подходит даже маленьким детям.«Охлажденный отвар липы показан для восстановления нервной системы и сердца при сердечной недостаточности, а также в качестве легкого натурального успокоительного и снотворного», - рассказала специалист.Врач напомнила, что жаркая погода может быть особенно опасной при склонности к аритмии и скачкам давления, при сердечных недугах и других заболеваниях хронического характера. Для помощи слабеющему организму существует много препаратов, но эксперт подчеркнула: принимать их нужно только после консультации с лечащим специалистом.