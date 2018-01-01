Названы продукты, которые вызывают стресс

Американские исследователи установили, что употребление насыщенных жиров в детском и подростковом возрасте увеличивают риск развития стресса и депрессии во взрослой жизни.

Так продукты снижают способность организма бороться со стрессом.

Эксперимент проводился на мышах, их кормили пищей с высоким содержанием насыщенных жиров. Ученые пришли к выводу, что мыши были больше подвержены стрессу.

Ученые также установили, что чем больше фаст-фуда и жареных блюд дети или подростки едят, тем хуже они могут справиться со стрессовыми ситуациями, беспокойством и тревогой во взрослой жизни.
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