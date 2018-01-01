Препарат для лечения псориаза может помочь при храпе

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Препарат, используемый для лечения псориаза кожи, также может быть секретом хорошего сна для миллионов людей, страдающих от сильного храпа. Ученые из Университета Мичигана обнаружили, что препарат Диметилфумарат, применяемый для снижения воспаления, вызывающего вспышки псориаза, также может облегчить симптомы апноэ сна. Эксперты протестировали лекарственное средство на 50 людях с тяжелым апноэ сна и установили, что через 4 месяца у участников наблюдалось резкое снижение случаев нарушения ночного сна храпом.По словам экспертов, противовоспалительный препарат для лечения псориаза уменьшает воспаление в дыхательных путях. Недавние исследования показали, что люди, страдающие от тяжелого храпа, имеют более высокий уровень воспалительных маркеров в крови и дыхательных путях. Апноэ сна возникает, когда мышцы в дыхательных путях полностью расслабляются, перекрывая дыхание минимум на 10 секунд.В ходе испытаний добровольцы сдали образцы крови и прошли тест, чтобы оценить степень нарушения ночного сна. Затем участникам давали либо Диметилфумарат, либо таблетки-плацебо, которые принимались дважды в день в течение месяца. Полученные результаты показали, что люди, которые принимали препарат против псориаза, стали реже страдать от прерывания сна храпом. Анализ крови также выявил снижение уровня белка TNF-alpha, участвующего в инициировании воспаления. У людей, использовавших плацебо, уровни воспаления не изменились.