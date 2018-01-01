Препарат для лечения псориаза может помочь при храпе
По словам экспертов, противовоспалительный препарат для лечения псориаза уменьшает воспаление в дыхательных путях. Недавние исследования показали, что люди, страдающие от тяжелого храпа, имеют более высокий уровень воспалительных маркеров в крови и дыхательных путях. Апноэ сна возникает, когда мышцы в дыхательных путях полностью расслабляются, перекрывая дыхание минимум на 10 секунд.
В ходе испытаний добровольцы сдали образцы крови и прошли тест, чтобы оценить степень нарушения ночного сна. Затем участникам давали либо Диметилфумарат, либо таблетки-плацебо, которые принимались дважды в день в течение месяца. Полученные результаты показали, что люди, которые принимали препарат против псориаза, стали реже страдать от прерывания сна храпом. Анализ крови также выявил снижение уровня белка TNF-alpha, участвующего в инициировании воспаления. У людей, использовавших плацебо, уровни воспаления не изменились.
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