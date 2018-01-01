Чистая питьевая вода – залог здоровья

Качество воды напрямую связано с качеством нашей жизни. Употребление питьевой воды, очищенной от вредных примесей, является ключом к достижению хорошего здоровья, ведь вода составляет две трети нашего организма. Так, в крови содержится 92% воды, а в мозге и мышцах – 75% воды. В каждой химической реакции, которая происходит в человеческом организме, присутствует вода. Тем не менее, водопроводная вода в большинстве случаев едва ли может похвастаться оптимальным для здоровья качеством, а иногда может и вовсе быть опасна, поэтому пить сырую воду из-под крана крайне нежелательно.Несмотря на важность воды для здоровья, многие люди не употребляют ее в достаточном количестве, страдая от обезвоживания. Обезвоживание может проявляться самыми различными симптомами, включая усталость, снижение концентрации внимания, чувство сонливости, головные боли и головокружение, мышечные судороги, одышку, запор, снижение кровяного давления, сухость кожных покровов, раздражительность и учащение сердцебиения. Повышение уровня обезвоживания на каждый 1% может вызвать ухудшение когнитивных функций на 5%, тогда как употребление всего 5 стаканов воды в день улучшает познавательные способности на целых 30%.Гидратация является основой долгой и здоровой жизни, ведь простое соблюдение нормы употребления воды снижает вероятность развития сердечного приступа и рака толстой кишки на 45%, рака мочевого пузыря – на 50%, рака молочной железы – на 70%. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования, проведенные учеными за последние годы. Помимо этого чистая питьевая вода помогает организму удалять токсичные отходы, сохранять красоту и мягкость кожи, регулировать аппетит и поддерживать нормальный вес тела, увеличивая метаболизм. Было установлено, что регулярное употребление питьевой воды повышает метаболизм на 30%.Если ваши приоритеты – это крепкое здоровье и хорошее самочувствие, то вы должны быть уверены, что вода, которую пьете вы и ваша семья, имеет высокое качество и очищена от вредных химических веществ.