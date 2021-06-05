Одиночество опасно для здоровья сердца

Одинокие люди в два раза чаще умирают от проблем с сердцем, сообщают ученые из Копенгагенского университета. Отсутствие социальной поддержки может привести к нездоровому образу жизни и пропуску приема лекарств, а также делает людей более уязвимыми к стрессу, говорится в исследовании. Нездоровый образ жизни, прежде всего, включает в себя плохое питание, курение, употребление алкоголя и низкий уровень физической активности.«Одиночество сегодня более распространено, чем когда-либо прежде, и с каждым годом все больше людей живут одни, – говорит автор исследования Энн Винггаард Кристенсен. – Одиночество является сильным предвестником преждевременной смерти, ухудшения психического здоровья и более низкого качества жизни у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями как у мужчин, так и у женщин».Эксперты изучили 13463 человека с сердечными заболеваниями, сердечной недостаточностью и аномальным сердечным ритмом. Участники заполнили анкету, касающуюся их физического и психического здоровья, а также социальной поддержки. Было установлено, что одиночество вдвое повышает риск преждевременной смерти от сердечных проблем. Одиночество также увеличивает вероятность возникновения беспокойства и депрессии втрое и значительно снижает качество жизни мужчин и женщин.Согласно статистике, примерно 42,6 миллиона людей в возрасте старше 45 лет в США являются одинокими. В Великобритании 3,9 миллиона человек говорят, что телевизор является их основным источником компании.