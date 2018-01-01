Обнаружен новый тип «мужского» рака

Исследователи из США обнаружили новый тип рака предстательной железы. Речь идет о метастазирующих опухолях с измененным геном CDK12.По данным издания The Hindustan Times ученые проанализировали ДНК, которые они вычленили из образцов опухолей 360 пациентов, болеющих раком предстательной железы. Исследователи обнаружили: на поздних стадиях этого ракового заболевания в 7% случаев наблюдаются изменения в гене CDK12.«Нарушения в работе гена CDK12 могут играть важную роль в метастазировании опухоли», - цитирует издание авторов работы.Для терапии данного типа рака, по мнению научных специалистов, подойдут лекарственные препараты из разряда ингибиторов иммунных контрольных точек. Под действием этих медикаментов иммунная система организма лучше распознает пораженные клетки, чтобы направить к ним клетки-киллеры.Рак предстательной железы - это одно из самых распространенных онкологических заболеваний. При этом агрессивные формы рака простаты могут поражать относительно молодых мужчин. Примерно каждый десятый случай возникновения рака простаты имеют значительную наследственную составляющую. Для мужчины, чей отец заболел раком предстательной железы, вероятность пострадать от данного заболевания повышается в 2 раза. Если рак был у отца и брата, риск увеличивается уже в 5 раз.