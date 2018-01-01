Именно так курильщики могут бросить, даже не желая этого

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Электронные сигареты всё-таки помогают отказываться от обычного курения, даже в том случае, если курильщики этого не хотят. К такому выводу пришли исследователи из Университета Восточной Англии. Электронные сигареты помогают людям бросить курить даже в том случае, если в их планы не входит отказ от табачных изделий. Около 17% пользователей электронных сигарет, которые когда-то получали удовольствие от традиционного табака, не имея никаких планов бросить курить, всё-таки сделали этот шаг и покончили с вредной привычкой. Наблюдения ученых показали, что чаще всего обычные курильщики пробуют электронные сигареты по совету друзей. Впоследствии оказывается, что эти устройства являются отличной альтернативой и заменой традиционного курения. Статистики по использованию электронных сигарет в России пока нет, а в Великобритании ими пользуются 2,9 млн человек. Приблизительно 15% взрослого населения США также регулярно применяют электронные сигареты. Их считают более здоровой альтернативой табачных изделий, хотя данные сигареты связаны с инфарктами и астмой. Авторы исследования побеседовали с 40 пользователями электронных сигарет, у которых спрашивали, как долго они их используют, какие вкусы предпочитают, почему вообще начали применять эти сигареты, а также пытались ли они раньше бросить курить. Наблюдения показали, что электронные сигареты поддерживают длительное воздержание от табачных изделий. Они не только становятся физиологическим, психологическим, социальным и культурным заменителем табака, но и сами по себе доставляют людям удовольствия. Кроме того, электронные сигареты являются более дешёвой разновидностью курения, чем традиционные табачные изделия, стоимость которых в западных странах выросла уже до астрономических показателей.