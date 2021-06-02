Лучшие домашние способы борьбы с зубной болью

К сожалению, с этой проблемой сталкивался практически каждый житель нашей планеты на том или ином отрезке жизни. Эксперты назвали 7 наиболее эффективных натуральных средств борьбы с зубной болью.Начнем с того, что зубная боль состоит из трёх разных временных отрезков, вызванных особенностями человеческой психологии. На первой фазе человек мирится с зубной болью, будучи уверенным в том, что она сама по себе исчезнет через несколько часов или дней.Мы продолжаем оттягивать визит к зубному врачу, и в результате зубы болят неделями и месяцами. В реальности, в этот момент происходит их разрушение, которое может оказаться необратимым.На второй фазе люди решаются прибегнуть к каким-либо таблеткам, когда зубная боль становится более чувствительной. Именно в этот момент наша кухня превращается в маленький филиал аптеки.Наконец, на третьей стадии мы всё-таки решаемся посетить зубного врача. К сожалению, очень часто случается так, что сделать что-либо для спасения зуба бывает уже поздно. Вот почему крайне важно своевременно обращаться к стоматологам. Но если этот визит по каким-то причинам откладывается, то можно попробовать на какое-то время унять зубную боль с помощью простых и доступных домашних средств.Начните с ледяного компресса, который следует приложить к щеке. Лед снижает интенсивность воспалительных процессов.Не забывайте про гвоздичное масло, которое веками используется именно для борьбы с зубной болью.Чашка горячей воды с размешанной в ней солью может стать прекрасным средством для полоскания рта, снижающим уровень зубной боли. Данные полоскания можно повторять так часто, как только вам этого хочется.Среди других масел, которые можно использовать для полоскания рта, называют подсолнечное или кунжутное. Порой их бывает достаточно даже для борьбы с симптомами гингивита.Сотрите несколько долек чеснока для того, чтобы из них выделился компонент под названием аллицин, обладающий противовоспалительным воздействием. Помогает чеснок и маленьким детям, и для них он абсолютно безопасен.Попробуйте пожевать корень лакрицы, который часто облегчает боль.Наконец несинтетическая камфара в виде кубиков тоже дает определенный эффект, для достижения которого необходимо приложить один из этих кубиков к проблемному зубу.Но только помните о том, что если причиной зубных болей является дырка в зубе, то никакие из названных средств в долгосрочной перспективе вам не помогут. Отправляйтесь к стоматологу для установки пломбы, пока не поздно.