Продукты, которые являются провокаторами стресса

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Исследование ученых из Университета Лома Линда (США) обнаружило связь между особенностями питания в подростковом возрасте и высоким риском развития депрессии и стресса во взрослой жизни. Выяснилось, что в юности могут быть очень опасными продукты с высоким содержанием насыщенных жиров. Активное потребление насыщенных жиров подростками снижают способность их организма бороться со стрессом в будущем. К такому выводу специалисты пришли после испытаний на лабораторных крысах, которые тем хуже переносили стресс, чем больше было в их рационе неподходящих ингредиентов.«Чем больше фаст-фуда и жареных блюд человек потребляет в подростковом возрасте, тем хуже он будет справляться со стрессовыми ситуациями, беспокойством и тревогой во взрослой жизни», - отметили при этом авторы проекта.Среди продуктов, богатых насыщенными жирами, ученые в первую очередь выделяют жирные мясные и молочные продукты, фастфуд, готовые кондитерские изделия, шоколад.«Результаты нашего исследования подтверждают, что потребление различных групп продуктов в подростковом возрасте может существенно повлиять на нашу психическую способность преодолевать ежедневные проблемы», - подчеркнул ведущий автор исследования Джонни Фигероа.