Продукты, которые являются провокаторами стресса
«Чем больше фаст-фуда и жареных блюд человек потребляет в подростковом возрасте, тем хуже он будет справляться со стрессовыми ситуациями, беспокойством и тревогой во взрослой жизни», - отметили при этом авторы проекта.
Среди продуктов, богатых насыщенными жирами, ученые в первую очередь выделяют жирные мясные и молочные продукты, фастфуд, готовые кондитерские изделия, шоколад.
«Результаты нашего исследования подтверждают, что потребление различных групп продуктов в подростковом возрасте может существенно повлиять на нашу психическую способность преодолевать ежедневные проблемы», - подчеркнул ведущий автор исследования Джонни Фигероа.
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