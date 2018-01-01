5 самых опасных насекомых России
Яд жука-нарывника (чаще всего они встречаются в лесах Краснодарского края) специфичен. На месте укуса быстро появляются нарывы — если пораженные участки тела травмировать, то гной вместе с ядом распространятся по всему телу, что может привести к очень серьезным заболеваниям печени и почек.
Гораздо хуже может обернуться встреча с каракуртом, ранее обитавшим лишь в южных областях России. Сегодня этого опасного паука можно увидеть и в средней полосе. Укус самки каракурта будет смертельно опасен не только для человека, но и для лошади: к счастью, эти пауки нападают только том случае, если им грозит опасность.
Что говорить, даже самый обычный клещ для человека очень опасен. Вот здесь мы составляли инструкцию, как избавиться от неприятных насекомых раз и навсегда.
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