5 самых опасных насекомых России

Многие ошибочно думают, что опасных насекомых можно встретить лишь где-нибудь в Азии. На деле же далеко ходить не надо: в России обитают как минимум 5 видов смертельно ядовитых насекомых, знать которых обязан каждый.Яд жука-нарывника (чаще всего они встречаются в лесах Краснодарского края) специфичен. На месте укуса быстро появляются нарывы — если пораженные участки тела травмировать, то гной вместе с ядом распространятся по всему телу, что может привести к очень серьезным заболеваниям печени и почек.Гораздо хуже может обернуться встреча с каракуртом, ранее обитавшим лишь в южных областях России. Сегодня этого опасного паука можно увидеть и в средней полосе. Укус самки каракурта будет смертельно опасен не только для человека, но и для лошади: к счастью, эти пауки нападают только том случае, если им грозит опасность.Что говорить, даже самый обычный клещ для человека очень опасен. Вот здесь мы составляли инструкцию, как избавиться от неприятных насекомых раз и навсегда.