Рак полости рта: откуда берется, как противостоять

О том, как курение, алкоголь, незалеченные зубы, некачественные протезы могут привести к заболеваниям полости рта и даже раку.По отдельности и в комбинацииНачну с очевидного факта: злокачественная опухоль никогда не развивается в здоровых, неизменённых тканях организма. Её возникновению предшествуют различные длительно существующие заболевания или изменения тканей, получивших название предопухолевых. Доказано, что опухоли могут быть вызваны химическими, физическими и биологическими агентами, действующими по отдельности и в комбинации с модифицирующими факторами в быту и на производстве. Существуют закономерности распространения рака слизистой оболочки полости рта, связанные с влиянием факторов внешней среды, бытовыми привычками, особенностями питания и т.д.В России запущенность рака полости рта (3-4 стадии) составляет 69 %, что свидетельствует о крайне неудовлетворительной работе по профилактике, ранней и своевременной диагностике рака данной локализации.Страшная правдаНекоторые курильщики особенным шиком считают «обратное курение» – табак зажжённым концом в рот. Среди них чаще всего распространены предопухолевые заболевания, рак лёгкого и твёрдого нёба и дна полости рта. Объясняется это просто – содержанием в табаке и сигаретном дыме целого ряда вредных веществ (бензапирена, мышьяка, хрома) и т.д.Вторая пагубная причина, связанная с табаком, – его жевание. При этом закладывают в рот для жевания не только обычный табак, но и смолу, несгоревший табак со дна трубки, из недокуренной сигареты. Закладывание за щёку ароматизированного табака приводит к возникновению опухолей щеки и альвеолярных отростков челюстей. Распространённое, особенно у различных групп населения, жевание табака с различными примесями в виде «бетеля» и «наса» приводит к длительно незаживающим язвам, трещинам, хронические процессы через несколько лет переходят в злокачественную опухоль.Таким образом, «страшной тайной» для заядлых курильщиков является единственная мера профилактики рака полости рта – отказ от курения и жевания табака. Под другим углом зрения можно посмотреть и на употребление крепких напитков: постоянное раздражение слизистой оболочки алкоголем в конечном итоге приводит к возникновению хронических воспалительных процессов во рту и возникновению злокачественных опухолей. Так, даже и у потребляющих пиво опасность возникновения рака полости рта возрастает в 5 раз, при употреблении виски – в 12 раз.Кстати, на практике чаще всего наблюдается одновременное употребление алкоголя и курение, что способствует возникновению рака языка и дна полости рта.Питание имеет значениеВ развитии предопухолевых состояний и опухолей полости рта имеет характер питания: недостаток в пище витамина А, что приводит к нарушению процессов ороговения и восстановления слизистой оболочки полости рта, употребление очень горячей и острой пищи, вызывающей ожоги слизистой оболочки и хронические воспалительные процессы.Переходу предопухолевых заболеваний в злокачественные может способствовать постоянное травмирование слизистой оболочки полости рта, языка, дёсен острыми краями разрушающихся зубов, а также воспалительные заболевания дёсен, активные очаги некоторых хронических инфекций (туберкулёз, сифилис). Запущенные формы кариеса, пародонтита, ведущие к смещению зубов, образованию зубного камня, также способствуют развитию патологических изменений слизистой оболочки. Хорошо известно, что неправильный прикус, дефекты зубных рядов способствуют возникновению воспалительных процессов в ротовой полости. Устранить их можно лишь с помощью протезирования.Однако и оно должно быть квалифицированным, так как плохо подогнанные коронки, съёмные протезы могут в свою очередь сами вызвать хроническую травму слизистой оболочки и тем самым способствовать возникновению хронических заболеваний. Протезы, имеющие разные металлические конструкции, являются источником возникновения гальванических токов, что также приводит к ряду патологических состояний.Своевременное лечение больных зубов, гигиена рта помогут избежать опасности хронических заболеваний. Наличие здоровых зубов, не травмирующих слизистую оболочку языка, дёсен, губ – не просто эстетическое удовольствие, но и залог здоровья.Где возникает рак?Рак слизистой полости рта чаще всего возникает в области уздечки языка, в углублении за последним нижним коренным зубом, а также в месте перехода слизистой на щечную поверхность и твёрдое нёбо. Вначале раковая опухоль выглядит как папилломатозное или грибовидное образование на ножке или широком основании. С течением времени может изъязвляться, в основании её появится инфильтрация.Важно знать!В многочисленных исследованиях установлена прямая зависимость между частотой рака полости рта и интенсивностью и продолжительностью курения, особенно сигарет.При выкуривании более 1 пачки сигарет в день риск заболевания раком полости рта возрастал как у мужчин, так и у женщин в 9,17 раза.При курении более 10 лет риск возникновения рака полости рта по сравнению с некурящими у мужчин, курящих от 1 до 10 сигарет в день, возрастал в 5 раз, 11-20 сигарет – в 8 раз, 21-30 сигарет – в 13 раз, 31-40 сигарет – в 17 раз.Обратите внимание!Клинически опухоль органов полости рта в начальных стадиях проявляется неприятными ощущениями в зоне патологического очага. (Боли отмечаются в это время лишь у незначительной части больных).По мере роста опухоли боли становятся мучительными, из-за них затрудняется приём пищи и нарушается артикуляция. Боли могут быть локализованными, но чаще иррадиируют (отдают) в соответствующее ухо или височную область.