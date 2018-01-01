Что делать, если поранился: правила первой помощи

Медики напомнили о правилах оказания первой помощи при ссадинах и ранах.

В период зимних и летних каникул риск травмироваться резко возрастает и не только у детей, а и у взрослых.

Если зимой люди чаще ломают конечности при неправильном падении, причиненном гололедицей, то летом в травмпункты обращаются с открытыми кровоточащими ранами.

Пораниться можно где угодно: в лесу, в воде, на велопрогулке, просто на прогулке, во время занятий спортом на свежем воздухе и так далее.

Когда вызывать "скорую"?

Если рана не глубокая и не кровоточит, тогда можно обойтись подручными лекарственными средствами и не обращаться к медикам за помощью.

В ином случае, когда из раны струей бьет кровь или она просто не останавливается в течение нескольких минут, человеку очень больно и он бледнеет на глазах, а также замедляется пульс, в таком случае звонить в "скорую" нужно сразу.

Также, медиков вызывать нужно при инородных телах, застрявших в теле человека, и ни в коем случае не пытаться извлечь их самостоятельно.

Как правильно обрабатывать раны и ссадины?

- вымыть руки с мылом и облить их медицинским спиртом или другим обеззараживающим средством;

- под теплой проточной водой промыть рану в течение 2-3 минут, затем хорошо просушить чистым, а лучше, одноразовым полотенцем или салфеткой;

- обработать рану/ссадину любым антисептиком;

- попытаться остановить кровотечение, если оно есть, надавив на область чуть выше раны;

- можно обработать рану йодом.

Возьмите на заметку рекомендации врачей и пользуйтесь ими в экстренных случаях.
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