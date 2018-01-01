5 простых хитростей, как избавиться от грибка и укрепить ногти

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Грибок ногтей в медицине известен под термином «онихомикоз». Если мы не лечим грибок, это становится причиной ослабления и ломкости ногтей.Как правило, в начале под кончиком ногтя появляется белое или желтое пятно, которое со временем увеличивается пропорционально распространению грибковой инфекции.В некоторых случаях грибок вызывает утолщение ногтей и приводит к изменению их текстуры. Иногда из-за грибка ногти трескаются или ломаются, что в результате вызывает болезненные ощущения.В наши дни в аптеке можно встретить большой ассортимент средств для лечения грибка ногтей. При этом, разумеется, существуют и 100% натуральные продукты, способные помочь при лечении онихомикоза.Эксперты рассказали об основных причинах появления грибка и поделимся с тобой рецептами домашних средств, которые можно использовать для лечения заболевания.Основные причины онихомикозаГрибок ногтей развивается из-за усиленного размножения грибковых микроорганизмов: дерматофитов, дрожжей и плесени. Он может затрагивать как ногти рук, так и ногти ног. Все зависит от того, насколько благоприятными являются условия для размножения этих микроорганизмов.Хотя онихомикоз может беспокоить людей любого возраста, чаще всего от грибка страдают пожилые люди. Дело в том, что процессы старения делают наши ногти более хрупкими и сухими. Это делает их более уязвимыми перед грибком.С другой стороны, есть факторы, повышающие риск развития грибка:Плохое кровообращениеОслабленная иммунная системаПовышенная влажность в таких местах, как бассейн, тренажёрный зал и душ.Неподходящая обувьУсиленное потоотделениеСахарный диабетАномалии структуры ногтейПовреждение кутикулыНоски из синтетических материаловКак узнать, есть ли у тебя грибок?Чаще всего онихомикоз развивается на ногтях ног. Это обусловлено особенностями среды, которая создаётся в результате ношения некоторых типов обуви. Тем не менее, случается, что от грибка страдают и ногти на руках.Основными симптомами грибка являются:Утолщенные ногтиИзменение цвета ногтейХрупкие, ломкие и неровные ногтиНеприятный запах от ногтейШершавая и неровная поверхность ногтейЛечим грибок домашними средствамиИспользование некоторых домашних средств позволяет укрепить ногти, ослабленные из-за воздействия грибковых микроорганизмов.Они содержат ингредиенты, обладающие противогрибковым свойствами. А значит, с их помощью можно остановить размножение микроорганизмов.1. Яблочный уксусТрадиционный яблочный уксус является одним из лучших союзников в борьбе с грибковыми микроорганизмами, вызывающими онихомикоз.Содержащиеся в нем органические кислоты нарушают благоприятную для размножения грибка среду. Благодаря этому микроорганизмы перестают размножаться на поверхности ногтей и причинять им вред.Что следует делатьСмочи кусочек ваты в яблочном уксусе и приложи его к проблемному ногтю.Зафиксируй его на пальце так, чтобы средство могло действовать всю ночь.Повторяй эту процедуру ежедневно до тех пор, пока не заметишь улучшения.2. Эфирное масло чайного дереваМасло чайного дерева хорошо известно своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Это означает, что его можно использовать и для лечения грибка ногтей.Эффекты этого масла сравнимы с результатами использования противогрибковых средств, представленных на рынке. Когда мы лечим грибок этим средством, внешний вид пострадавших ногтей улучшается за считанные дни.Что следует делатьНанеси 2-3 капли масла чайного дерева на поверхность ногтя, поражённого грибком. Хорошо разотри масло так, чтобы оно полностью впиталось.Используй это средство хотя бы 2 раза в день до тех пор, пока инфекция не пройдёт.3. ЧеснокНанесение чеснока на поражённые грибком ногти представляет собой ещё один эффективный трюк, позволяющий уменьшить симптомы инфекции. С точки зрения эстетики, компоненты чеснока очень полезны. Они способны осветлять ногти, устраняя непривлекательные жёлтые пятна, которые появляются из-за грибка.После использования чеснока ногти, очевидно, приобретают здоровый вид.Что следует делатьИзмельчи зубчик свежего чеснока и нанеси готовую пасту на поверхность проблемного ногтя.Зафиксируй средство с помощью повязки. Оно должно оставаться на ногте по меньшей мере 45 минут.Когда указанное время пройдёт, смой чеснок холодной водой. Повторяй эту процедуру каждый день.4. Лимонный сокЛимонный сок содержит питательные вещества и кислоты, которые естественно укрепляют наши ногти, в частности, предохраняя их от разрушения, вызванного грибком.Что следует делатьВыжми сок из лимона и обработай им поверхность пострадавших от грибка ногтей.Смывать сок не нужно, подожди, чтобы он впитался. Лечим грибок лимонным соком 2 раза в день.5. Масло ореганоЭфирное масло орегано содержит экстракты, которые обладают противогрибковыми свойствами. Это помогает остановить развитие онихомикоза. В результате после использования этого масла твои ногти станут выглядеть обновлёнными и здоровыми.Что следует делатьНанеси 3 капли масла орегано на поверхность ногтя.Хорошо помассируй ноготь так, чтобы масло полностью впиталось. Дай ему высохнуть.Используй это средство для лечения грибка хотя бы 2 раза в день.