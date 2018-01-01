7 лучших проверенных способов избежать диабета

Сахарный диабет способен довести человека до инвалидности: при данном заболевании поражаются все сосуды организма, нарушается нормальное функционирование тканей, а в случае тяжелой формы развивается гангрена, грозящая ампутацией. Как же не допустить у себя появления этого недуга, рассказали эксперты.Отказаться от обработанной пищи. Еда промышленного производства отличается чрезвычайно высоким содержанием сахара и его синтетических аналогов (что еще хуже). Именно скопление глюкозы, повышение ее постоянного уровня в крови и развитие резистентности к инсулину, вырабатываемому в ответ на попадание пищевых источников сахара в организм, являются главным спусковым механизмом болезни.Врачи советуют есть как можно больше необработанных натуральных продуктов и как можно меньше – сластей из магазина. Для купирования тяги к сладкому бывает полезно съедать что-нибудь кислое.Отказаться от продуктов с гликемическим индексом выше 35. Гликемический индекс – это показатель того, с какой скоростью углеводы из пищи превращаются организмом в процессе усвоения в глюкозу. Чем он выше, тем быстрее высвобождается глюкоза и повышается уровень сахара в крови. Продукты с высоким гликемическим индексом – любые сладости, мучные десерты, сдоба, белый хлеб.Высыпаться. Качественный сон важен для профилактики диабета, так как выспавшийся организм не требует много глюкозы.Повышать свою стрессоустойчивость. Люди, которые эмоционально реагируют на каждую мелочь, в большей мере подвержены страсти к поеданию калорийных и сладких продуктов. Именно эти продукты вызывают повышенную выработку инсулина, привыкание к которому тесно связано с развитием диабета.Лучшим способом снимать стресс являются физические нагрузки, это подтверждено данными целого ряда научных исследований. Не обязательно тягать железо в спортзале (хотя это тоже помогает, доказано), можно просто гулять, заниматься посильными пробежками.Употреблять достаточно белка. По словам российского диетолога Вероники Денисиковой, в первую очередь нужно есть продукты, богатые содержанием растительных белков - различных бобов и орехов.Употреблять щелочные продукты. Их усвоение помогает надолго стабилизировать уровень сахара в крови. К ним относятся яйца, индейка, кролик, рыба, а также молоко и молочные продукты.Пить больше воды. Это защищает как от сгущения крови из-за сахара, так и от переедания, на фоне которого быстро развивается инсулинорезистентность.