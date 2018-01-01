Заболевания, при которых полезно есть черешню

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Медики подсказали, кому нужно есть черешню каждый день.Многие люди с нетерпением жду начала черешневого сезона, потому как обожают эту ягоду за ее неповторимый вкус. Но не всем известно, что на самом деле черешня еще и очень полезная, причем и взрослым и детям.В сезон черешни медики советуют употреблять ее каждый день, но не превышать дозу более 300 г, так как уровень глюкозы может резко повыситься, что неблагоприятно для здоровья.При этих заболеваниях обязательно нужно есть черешню:Артериальная гипертензия - ягода способствует очищению сосудов и снижению кровяного давления.Проблемы с кожей - их можно решить, если часто есть черешню, а также использовать ее в качестве масок для лица, ведь она обладает регенерирующим и успокаивающим свойствами.Бессонница и нарушения сна - чрезмерно эмоциональным людям медики советуют незадолго до сна съедать около 100 черешни, так как она позволяет расслабиться и быстро уснуть.Сахарный диабет - больным с диабетом врачи разрешают есть черешню, потому как она содержит мало углеводов и обладает невысоким гликемическим индексом, но переедать ягодой все равно не стоит.Заболевания сердца - черешня является природным источником антиоксидантов, защищающих сердечную мышцу от возрастных изменений, повреждений и токсинов.Кстати, диетологи называют черешню одной из самых полезных для похудения ягод, а все потому, что она достаточно сладкая и может унять желание съесть кусок торта или шоколада.