Названы причины, благодаря которым вы полюбите кофе
Кофе является самым спорным напитком, так как ученые со всего мира не могут прийти к общему мнению и признать его полезным либо, наоборот, вредным для здоровья.
Группа исследователей провела очередной глобальный эксперимент, в результате чего были выявлены ранее неизвестные факты о кофе.
Польза кофе, о которой вы могли даже не догадываться:
- является отличным источником антиоксидантов, омолаживающих и защищающих организм от свободных радикалов;
- сохраняет потенцию, так как увеличивает производство тестостерона;
- противодействует возрастным изменениям в предстательной железе и заодно защищает от рака этого органа;
- снижает уровень инсулина, а потому уменьшает риск развития диабета;
- снимает усталость;
- считается одним из мощнейших энергетиков среди существующих;
- ускоряет обмен веществ, за счет чего можно сбросить лишние килограммы;
- улучшает настроение и может даже выступить в роли антидепрессанта;
- повышает выносливость, поэтому полезен спортсменам и тем, кто решил вести здоровый образ жизни;
- снимает воспаление в некоторых участках головного мозга, от чего риск развития рассеянного склероза и старческой деменции значительно сокращается;
- заботится о здоровье печени и способствует ее регенерации, тем самым предупреждает недостаточность и цирроз;
- улучшает и сохраняет зрение, потому как имеет в своем составе хлорогеновую кислоту, предотвращающую повреждение и возрастные изменения в сетчатке.
Как мы видим, достаточно много поводов есть для того, чтобы пить кофе каждый день.
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