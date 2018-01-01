Названы причины, благодаря которым вы полюбите кофе

Ученые собрали все факты о кофе воедино и вывели два десятка полезных свойств этого напитка.

Кофе является самым спорным напитком, так как ученые со всего мира не могут прийти к общему мнению и признать его полезным либо, наоборот, вредным для здоровья.

Группа исследователей провела очередной глобальный эксперимент, в результате чего были выявлены ранее неизвестные факты о кофе.

Польза кофе, о которой вы могли даже не догадываться:

- является отличным источником антиоксидантов, омолаживающих и защищающих организм от свободных радикалов;

- сохраняет потенцию, так как увеличивает производство тестостерона;

- противодействует возрастным изменениям в предстательной железе и заодно защищает от рака этого органа;

- снижает уровень инсулина, а потому уменьшает риск развития диабета;

- снимает усталость;

- считается одним из мощнейших энергетиков среди существующих;

- ускоряет обмен веществ, за счет чего можно сбросить лишние килограммы;

- улучшает настроение и может даже выступить в роли антидепрессанта;

- повышает выносливость, поэтому полезен спортсменам и тем, кто решил вести здоровый образ жизни;

- снимает воспаление в некоторых участках головного мозга, от чего риск развития рассеянного склероза и старческой деменции значительно сокращается;

- заботится о здоровье печени и способствует ее регенерации, тем самым предупреждает недостаточность и цирроз;

- улучшает и сохраняет зрение, потому как имеет в своем составе хлорогеновую кислоту, предотвращающую повреждение и возрастные изменения в сетчатке.

Как мы видим, достаточно много поводов есть для того, чтобы пить кофе каждый день.
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