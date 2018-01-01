Названы причины, благодаря которым вы полюбите кофе

Ученые собрали все факты о кофе воедино и вывели два десятка полезных свойств этого напитка.Кофе является самым спорным напитком, так как ученые со всего мира не могут прийти к общему мнению и признать его полезным либо, наоборот, вредным для здоровья.Группа исследователей провела очередной глобальный эксперимент, в результате чего были выявлены ранее неизвестные факты о кофе.Польза кофе, о которой вы могли даже не догадываться:- является отличным источником антиоксидантов, омолаживающих и защищающих организм от свободных радикалов;- сохраняет потенцию, так как увеличивает производство тестостерона;- противодействует возрастным изменениям в предстательной железе и заодно защищает от рака этого органа;- снижает уровень инсулина, а потому уменьшает риск развития диабета;- снимает усталость;- считается одним из мощнейших энергетиков среди существующих;- ускоряет обмен веществ, за счет чего можно сбросить лишние килограммы;- улучшает настроение и может даже выступить в роли антидепрессанта;- повышает выносливость, поэтому полезен спортсменам и тем, кто решил вести здоровый образ жизни;- снимает воспаление в некоторых участках головного мозга, от чего риск развития рассеянного склероза и старческой деменции значительно сокращается;- заботится о здоровье печени и способствует ее регенерации, тем самым предупреждает недостаточность и цирроз;- улучшает и сохраняет зрение, потому как имеет в своем составе хлорогеновую кислоту, предотвращающую повреждение и возрастные изменения в сетчатке.Как мы видим, достаточно много поводов есть для того, чтобы пить кофе каждый день.