Стресс приводит к ухудшению зрения

Немецкие ученые из Magdeburg University уверены, что регулярный стресс приводит к заболеваниям глаз и может стать одной из ключевых причины утраты зрения.К таким выводам ученые пришли, проанализировав результаты исследований прошлых лет, в которых изучалась связь между стрессом и болезнями глаз. Известно, что у людей, у которых уже есть заболевание глаз, стресс усугубляет его течение и приводит к обострению патологии.Однако, согласно полученным данным, стресс может быть опасен и для здоровых людей. Он повышает внутриглазное давление, что приводит к повреждению кровеносных сосудов и развитию воспаления в тканях глаз.Ученые говорят, что стресс является не только следствием, но и причиной таких серьезных офтальмологических болезней, как глаукома, диабетическая ретинопатия, ишемическая нейропатия зрительного нерва, а также возрастная макулярная дегенерация.Важный момент: узнав от врача о проблемах со зрением, пациенты испытывают дополнительный стресс от страха перед возможной слепотой, и этот стресс приводит к прогрессированию болезни.Ученые считают, что терапию в данном случае следует сочетать с психотерапевтическими методиками, социальной поддержкой пациентов и обучением их управлению своими эмоциями.Добавим, что в перечень наиболее стрессовых профессий, по данным исследования прошлого года, проведенного в США, вошли медсестры и акушеры, преподаватели, социальные работники, юристы, администраторы.