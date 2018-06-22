7 заболеваний, которые можно определить по лицу

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Когда дело касается по-настоящему серьезных заболеваний, самое главное – не упустить время и обнаружить болезнь на самой ранней стадии. Чтобы это сделать, важно внимательно отслеживать любые изменения, происходящие с организмом и вовремя обращаться к врачу. К счастью, многие серьезные болезни в начале всегда подают знак, который легко заметить – если знать, куда смотреть.Сердечный приступНебольшие желтые бугорки вокруг глаз могут сигнализировать о повышенном уровне холестерина, который в свою очередь может привести к сердечному приступу или заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Не теряйте время, сделайте ЭКГ и покажитесь кардиологу!ИнсультНе бывает идеально симметричных лиц – разве что на картинах художников. Но все же в большинстве случаев асимметрия не бросается в глаза. А вот если вдруг вы заметили, что у вас самих или у кого-то из близких лицо стало менее симметричным, если одна его половина кажется застывшей или просто с более тусклой мимикой – срочно обращайтесь к врачу Это может быть признаком заболевания нервной системы и даже инсульта.Болезни эндокринной системы«Лишние» волоски на лице – это не только повод обратиться к косметологу или специалисту по депиляции. Чаще всего волосы на лице у женщин начинают расти интенсивно при нарушенном гормональном балансе – чаще всего гирсутизме или синдроме поликистозных яичников. Проконсультируйтесь с эндокринологом – скорее всего, это будет эффективнее и полезнее.ДиабетОб этом серьезном заболевании может предупредить сеточка мелких морщин, неожиданно появившаяся на лице. Также внезапно обнаруженные морщины могут быть симптомом еще одного заболевания эндокринной системы – гипотиреоза, недостаточного уровня гормонов щитовидной железы. Обратитесь к эндокринологу и проверьте уровень сахара в крови – на всякий случай.Анемия«Аристократическая» бледность – может быть, это и красиво, но все же стоит обратиться к врачу и проверить уровень гемоглобина, если ваш привычный цвет лица все ближе к белому. Это может быть признаком анемии – наряду с постоянным чувством усталости, слабостью и повышенной утомляемостью.АпноэОчень серьезное заболевание, при котором человек во сне перестает дышать – на срок от 10 секунд и более. Сопутствующие признаки – сильный храп, чувство усталости по утрам, головные боли. А еще – необычный, как бы «скошенный» подбородок, уменьшившийся размер шеи и челюсти Если заметили что-то подобное у себя или своих близких, обратитесь к врачу, апноэ – это смертельно опасная болезнь!Аутоиммунные заболеванияО них может сигнализировать сыпь красного цвета, появляющаяся на лице. Так, если сыпь плотная и зудит, это может свидетельствовать о целиакии, заболевании, при котором организм плохо усваивает глютен. А вот красная сыпь в форме бабочки, появившаяся на щеках, может предупреждать о волчанке.