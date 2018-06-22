Как похудеть во время отпуска

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Почему важно взять с собой фитнес-резинки и эспандеры? Какой вид спорта лучше всего подходит для отпуска? На эти и другие вопросы отвечает чемпионка в категории бодифитнес, амбассадор сервиса Grow Food Мирослава Красова.Мы каждый раз считаем дни до отпуска, начинаем за неделю до вылета собирать чемодан и всячески приближать этот момент. Еще бы, в отпуске можно наконец расслабиться отпустить все рабочие вопросы, привести в порядок мысли и чувства. Кстати, отпуск — также отличная возможность заняться не только своим психологическим состоянием, но и физической формой.Свежий воздух, вкусная правильная пища, большое количество прогулок — все это как нельзя лучше может поспособствовать началу новой жизни и улучшению здоровья и фигуры.Те, кто решил провести отдых с пользой, вам помогут…Фитнес-резинкиОбязательно положите их в чемодан. Резинки занимают очень мало места, зато помогут провести целый комплекс упражнений — на ноги, руки, спину и ягодицы. Сейчас появилось огромное количество компаний, где можно их заказать, причем разной плотности. А в интернете вы найдете множество инструкций и упражнений для их применения.ЭспандерыТак же, как и фитнес-резинки, они очень компактны и дают много возможностей. Они отлично подойдут для проведения силового и функционального тренинга.Пробежки вдоль берегаЕсли вам кажется, что на отдыхе встать пораньше и пробежаться вдоль моря или по набережной невообразимо сложно, поверьте, зимой и в холодную погоду вы с радостью и благодарностью будете вспоминать эти моменты. И, поверьте, пробежаться в отпуске, пока все спят, в сотни раз легче, чем в будничной жизни.Занятия на набережныхПосле пробежки можно выполнить небольшой комплекс упражнений. Это может быть круговая тренировка средней или совсем легкой степени тяжести. Самое главное — чтобы она была в удовольствие и помогла наслаждаться отдыхом.Правильная едаМорепродукты, фрукты и овощи могут заменить пасту пиццу, и тем более бургеры с картофелем фри. Попробуйте питаться чище. На отдыхе, как правило, для этого есть все условия.Здоровый сон и меньше стрессаНа время отпуска отложите ноутбук и забудьте о проблемах. Помните, что кортизол, который вырабатывается при стрессе и недосыпе, самым негативным образом может сказаться на фигуре, коже и общем состоянии здоровья. поэтому высыпайтесь и не думайте о работе.Если соблюдать несколько этих несложных правил, из отпуска вы вернетесь свежей, отдохнувшей и заметно похорошевшей. Ведь преимущество отдыха в том, что вы практически беззаботны, а значит, можете полностью сосредоточиться на себе. Так что заранее настройтесь на результат, и у вас все получится!