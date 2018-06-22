Важные рекомендации для тех, кто еще не успел похудеть

Эксперты напомнили о несложных правилах здорового похудения.Сезон похудения к лету был завершен несколько недель назад. Ну а теперь тем, кто так и не успел похудеть к пляжу и летнему отпуску, диетологи могут только посоветовать, как это сделать чуточку быстрее и при этом не навредить здоровью.Все хотят сбросить лишний вес за один день, но уже известно даже детям, что таких чудес не бывает. И если человек наедал годами свои лишние 30-40 кг, то избавиться от них в один миг невозможно.Что делать, чтобы вес начал снижаться?Исключить сладости и мучные изделия из рациона. Не нужно искать альтернативу, а просто взять и перестать есть эти продукты, потому что они не только провоцируют набор веса, но и развитие серьезных заболеваний, таких как диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония и другие.Убрать из своего меню сахар и все продукты, в которых он содержится. Первые результаты вы увидите уже через неделю, при чем с приятным бонусом - кожа на лице станет светлее и менее воспаленной.Не жарить, а варить, парить, запекать или есть продукты в свежем виде. Тем более, что летом рацион можно разнообразить овощами, фруктами, ягодами и зеленью.Перестать пить газированные напитки, в том числе и слабоалкогольные. Вкусный лимонад, утоляющий жажду и способствующий похудению, вы можете приготовить дома. А углекислый газ из пива и сладкой газировки раздувает ваш желудочно-кишечный тракт и не дает похудеть.Научитесь жить "по режиму". Если вы спите, едите, тренируетесь, то ваш организм начинает работать, как часы, соответственно, ускоряется обмен веществ и лишние килограммы уходят быстрее.Выполняя рекомендации специалистов, вы ежедневно будете видеть хоть и маленький, но все-таки результат в объемах своего тела и на весах.