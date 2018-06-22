Инфекционисты предупредили об опасности комариных укусов

Эти насекомые являются переносчиками серьезных заболеваний.Кого не кусали ни разу в жизни комары? Наверное положительных ответов будет не так много, чтобы можно было заострить на этом внимание.Комары кусают абсолютно всех. Бытует мнение, что люди с 1 группой крови больше остальных подвержены комариным укусам, а те, кто болен анемией и другими заболеваниями, наоборот, не привлекают этих насекомых.Самое опасное заключается в том, что комар - переносчик смертельных инфекций и не только.Достаточно зараженному комару укусить человека с ослабленным иммунитетом или ребенка, как инфекция тут же распространится по организму.Какими болезнями могут наградить комары?- гепатит С;- боррелиоз или болезнь Лайма;- туляремия;- малярия;- энцефалит;- лимфатический филяриатоз;- дирофиляриоз.Как мы видим, список инфекционных заболеваний, переносимых комарами, достаточно большой и даже пугающий. Ведь гепатит С и вовсе может развиваться без симптомов в течение долгого периода времени, а некоторые из инфекций являются смертельными.Также, комариный укус может вылиться в аллергическую реакцию и если человек является аллергиком, то она может быть тяжелой вплоть до анафилактического шока.Если место укуса сильно покраснело, отекло и не чешется, а болит, то есть повод показаться врачу.Единственный метод защиты от перечисленных выше заболеваний - использование репеллентов и других средств, отпугивающих от вас комаров на дальнее расстояние.