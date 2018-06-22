Кабачки на ужин: названы целебные свойства
Кабачок является одним из самых низкокалорийных, но при этом довольно питательных продуктов. Поэтому эксперты советуют есть его именно по вечерам.
В мае открывается сезон кабачков, так что сейчас - самое время включить в их рацион. Особенно кабачки будут полезны тем людям, которые хотят похудеть к лету, но при этом не отказывать себе в ужине.
Что известно о кабачках?
В 100 граммах кабачка содержится всего 23 ккал, естественно, при жарке или приготовлении овоща с какими-то другими ингредиентами калорийность увеличится, но не намного, если он будет основным компонентом блюда.
Кабачки богаты витаминами С, группы В, а также кислотами - фолиевой, яблочной и никотиновой. В составе этого продукта содержатся полезные микроэлементы: цинк, титан, фосфор, калий, кальций, магний и многие другие.
Полезные свойства кабачков:
- снижают уровень глюкозы в крови;
- положительно воздействуют на стенки желудка, а потому их рекомендуют употреблять людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ;
- сокращает количество холестериновых клеток, за счет чего обеспечивают надежную защиту от атеросклероза и гипертонии;
- обновляют кровь;
- очищают кишечник;
- нормализуют пищеварение и ускоряют обмен веществ;
- успокаивают нервы, если принимать свежих сок из них;
- снимают отечность, но для этого их следует употреблять вареными без соли;
- защищают от рака, так как обогащены антиоксидантами, борющимися со свободными радикалами;
- отвар из цветков кабачков сокращает симптомы аллергических реакций.
Интересно знать: консервированные кабачки сохраняют полезный состав, поэтому оказывают положительное воздействие на организм даже в таком виде.
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