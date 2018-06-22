Медики развенчали самые распространенные мифы о гастрите

В эту информацию о болезни желудка нельзя верить.Гастрит является одним из наиболее популярных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Практически у каждого пятого человека имеются проблемы со здоровьем, в список которых входит либо гастрит, либо язвенная болезнь.Соответственно, в обществе витает множество мифов относительно гастрита и язвы. Медики регулярно их опровергают, но это не мешает многим продолжать верить в них.Гастроэнтерологи развенчали самые распространенные мифы о гастрите:1. Единственная причина гастрита - неправильное питание. В действительности, негативно влияет на желудок не только фаст-фуд и газированные напитки. Провокаторами гастрита могут стать стрессы, употребление алкоголя, курение, несвоевременное и несбалансированное питание, но чаще всего в органе поселяется бактерия Хеликобактер пилори, которая буквально разрушает желудок изнутри.2. Гастрит лечить необязательно. Многие люди сильно ошибаются, когда думают, что гастрит сам по себе пройдет. На самом деле, если заболевание уже диагностировали, то его обязательно нужно лечить, тем более, если его причиной является бактерия Хеликобактер.3. От гастрита можно избавиться, если пить обезболивающие препараты. Этот миф широко распространен, ведь большинство людей предпочитают избавиться от боли здесь и сейчас, не думая о последствиях. Во-первых, принимать постоянно обезболивающие - вредно для здоровья. Во-вторых - данные лекарства никак не решают проблему, а лишь на время устраняют неприятные ощущения в желудке. В-третьих, иногда боли при гастрите не купируются обезболивающими таблетками, так что принимать их бесполезно.Если у вас болит желудок, даже не пытайтесь ставить себе самостоятельно диагноз, а лучше - обратитесь к врачу, пройдите обследование и займитесь лечением. В ином случае, риск ухудшения здоровья повышается в разы.