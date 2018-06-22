Как разогнать метаболизм: названы эффективные способы

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Улучшение обмена веществ очень полезно для здоровья.В первую очередь, люди задумываются над ускорением метаболизма, когда хотят похудеть.Человеческий организм устроен таким образом - чем меньше его кормят, тем меньше он отдает энергии. Другими словами, голодая, похудеть у вас не получится, так как обмен веществ замедлится.Диетологи создали целый список способов, с помощью которых можно разогнать метаболизм:1. Увеличить физические нагрузки и каждый день выполнять какие-то новые упражнения, к которым ваш организм не готов, а значит - он не будет задерживать жидкость и остатки переработанной пищи в себе.2. Пить больше воды. Известно, что вода обладает свойством очищения, поэтому, когда нужно ускорить обмен веществ, диетологи советуют пить более 2,5 л воды.3. Есть часто, но небольшими порциями. Нужно заставить свой организм работать постоянно, в таком случае получится за несколько дней разогнать метаболизм, избавиться от запоров и начать терять лишние килограммы.4. Соблюдать режим дня. Таким образом вы будете тренировать не только самодисциплину, а и кишечник, который со временем привыкнет к тому, что в определенное время он получает пищу для переработки, а потом - обязан избавиться от лишнего.5. Чаще бывать на свежем воздухе. Кислород, поступающий в кровь, усиливает кровообращение, что важно для обменных процессов. Так что разгонять метаболизм можно, прогуливаясь по парку или по улицам своего города после работы.6. Посещать баню или сауну 1-2 раза в неделю. Горячий воздух раскрывает поры, через которые выходят токсические вещества и организм таким образом очищается.7. Налегать на продукты, ускоряющие обмен веществ: грейпфрут, натуральный йогурт и кофе, яблоки, корица, карри, овсяная каша, брокколи, зеленый чай, авокадо, фасоль, миндаль.Как мы видим, методы ускорения обмена веществ совсем несложные и доступны каждому, так что все без исключения могут без вреда для здоровья разогнать метаболизм, похудеть, очистить кишечник и почувствовать себя лучше.